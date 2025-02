Calcio, Prima Categoria B. Nessun punto dalle trasferte genovesi per Vadese e Quiliano & Valleggia

Bolzanetese - Quiliano Valleggia 3-0

La Bolzanetese domina l'anticipo del Girone B con una vittoria netta sul Quiliano Valleggia. Il match si sblocca alla mezz'ora con il gol di Zamana, seguito a stretto giro dal raddoppio di Bei. Nella ripresa, Ouattara chiude i conti al 70', certificando la superiorità dei padroni di casa. Prestazione solida della Bolzanetese, che sfrutta al meglio le occasioni create e mantiene la porta inviolata.

Olimpic 71 - Vadese 1-0

Vittoria di misura per l'Olimpic 71, che supera la Vadese grazie alla rete decisiva di Pische al 72'. Partita equilibrata e combattuta, con la formazione di casa che riesce a trovare il guizzo vincente nel secondo tempo. La Vadese lotta fino alla fine ma non riesce a trovare il pareggio grazie anche ai grandi interventi in chiusura di partita del portiere di casa Drigani.