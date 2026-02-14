Viottoria larghissima per l'Albingaunia Under 21 nell'anticipo di Seconda Categoria A,
I giovani bianconeri hanno superato 9-1 il San Bartolomeo Cervo.
Per gli ospiti gol di Wolff, mentre le marcature ingaune portano le firme di Bonese (doppietta), De Lorenzo e Soria su rigore, El Asri, Pulerà, Ventusa, Ciornei e Fiorenzo.
In Breve
mercoledì 18 febbraio
martedì 17 febbraio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio | 14 febbraio 2026, 22:07
Calcio | Seconda Categoria A, Albingaunia Under 21 forza nove sul San Bartolomeo Cervo
Viottoria larghissima per l'Albingaunia Under 21 nell'anticipo di Seconda Categoria A,
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?