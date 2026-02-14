Calcio | Seconda Categoria A, Albingaunia Under 21 forza nove sul San Bartolomeo Cervo

Viottoria larghissima per l'Albingaunia Under 21 nell'anticipo di Seconda Categoria A,

I giovani bianconeri hanno superato 9-1 il San Bartolomeo Cervo.

Per gli ospiti gol di Wolff, mentre le marcature ingaune portano le firme di Bonese (doppietta), De Lorenzo e Soria su rigore, El Asri, Pulerà, Ventusa, Ciornei e Fiorenzo.

