Calcio | Seconda Categoria A, Albingaunia Under 21 forza nove sul San Bartolomeo Cervo

Viottoria larghissima per l'Albingaunia Under 21 nell'anticipo di Seconda Categoria A,
I giovani bianconeri hanno superato 9-1 il San Bartolomeo Cervo.
Per gli ospiti gol di Wolff, mentre le marcature ingaune portano le firme di Bonese (doppietta), De Lorenzo e Soria su rigore, El Asri, Pulerà, Ventusa, Ciornei e Fiorenzo.
 

