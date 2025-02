Calcio, Prima Categoria. Un punto ma mille rimpianti per il Vadino, l'Ospedaletti pareggia nel recupero tra le polemiche

E' stata una vera e propria beffa quella che ha visto coinvolto il Vadino nell'anticipo della ventesima giornata del campionato di Prima Categoria.

Gli ingauni hanno avuto la forza di ribaltare il gol nel primo tempo realizzato da Alemanno, grazie alle marcature di Bianco e Ciravegna, subendo nel finale di partita il 2-2 orange.

Una rete che ha destato non poche proteste tra le fila ingaune, per la posizione irregolare non segnalata dal direttore di gara.

Il risultato del Vadino resta positivo contro una delle big del torneo, ma un eventuale successo avrebbe permesso alla squadra di Poggi di agganciare il Dego e la Virtus Sanremo al quintultimo posto.





Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì (71’ 13 Bacciarelli), 3 Cianci, 4 Sartori, 5 Ambesi, 6 Russo (80’ 16 Cascone), 7 Alemanno (40’ 17 Touay (80’ 14 Siberie)), 8 Zito, 9 El Kamli, 10 Grifo (63’ 15 Manno), 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina

Allenatore: Fabio Luccisano



Vadino: 1 Manti, 2 Masha, 3 Fazio, 4 Buttu, 5 Bianco, 6 Plando, 7 Gloria (65’ 16 Gaino), 8 Giordano (79’ 13 De Giorgi), 9 Ciravegna, 10 Bianco (90’ 17 Bonsignorio), 11 Secco

A disposizione: 12 Sinopoli, 14 Sorace, 18 Balbo, 19 Tornato

Allenatore: Daniele Poggi



Arbitro: Sig. Mehmet Akif Kartal (Imperia)



Ammoniti: Sartori, Ambesi, Manno, El Kamli, Bianco, Ciravegna, 10 Bianco