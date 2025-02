Le indiscrezioni degli scorsi giorni hanno trovato conferma pochi minuti fa dal campo della Novaromentin.

L'Albenga non si è presentata per la sfida odierna di campionato contro i novaresi di mister Gonzalez; il direttore di gara a questo punto attenderà i canonici 45 minuti di gioco, per poi decretare il successo a tavolino della squadra di Gonzalez.

Con questa seconda rinuncia, nel corso della settimana, arriverà anche l'esclusione del campionato da parte della Lega Nazionale Dilettanti.