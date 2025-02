Calcio. Savona, lo zampito di Fossati e il sigillo di Cherkez: Multedo sconfitto 2-1, gli striscioni ritornano in testa al campionato

SAVONA - MULTEDO 2-1 (7' Fossati, 84' Cherkez - 94' Bisio)

FINISCE QUI! IL SAVONA SORPASSA NUOVAMENTE OLIMPIC E MASONE IN VETTA GRAZIE AL 2-1 SUL MULTEDO: Fossati e Cherkez gli autori delle reti che permettono agli striscioni di riportarsi in testa al campionato, di Bisio il gol della bandiera dei genovesi

94' ACCORCIA IL MULTEDO allo scadere: zampata di Bisio da due passi, i genovesi dimezzano lo svantaggio

89' Rignanese lascia il campo a Salis, entriamo nell'ultimo minuto di gara prima del recupero

87' SAVONA IN DIECI UOMINI: secondo giallo per Fossati, che lascia il campo anzitempo dopo aver sbloccato il risultato in avvio di gara

84' CHERKEZ! IL RADDOPPIO DEL SAVONA! Gran destro da fuori del centrocampista biancoblu, Parodi proteso in tuffo non può arrivarci, è 2-0 biancoblu a sei minuti dal termine

82' Doci al posto di N. Piu, secondo cambio ordinato da Cola

81' giallo per Colombo, punita una perdita di tempo

78' Donato per Vignon, Bazzigalupi cambia ancora davanti

77' doppio angolo per il Multedo, sul secondo si scatena la ripartenza del Savona con Colombo che non riesce a servire al centro N. Piu, tutto solo davanti alla porta di Parodi. Gli striscioni non riescono a dare la sterzata definitiva al match, il Multedo continua a crederci

75' Savona leggero in uscita, il Multedo recupera palla e porta al destro da fuori Bellicchi, traiettoria leggermente deviata che termina la sua corsa tra le braccia di Bova

74' Rignanese strattonato da un avversario davanti alla panchina di Cola, prestazione di sacrificio per l'attaccante biancoblu

72' parabola interessante di Fossati, N. Piu di testa trova solo la parte superiore della rete

71' sinistro centrale di Damonte, Parodi non si fida della presa e mette in angolo

69' sostituzioni anche per Bazzigalupi: Mazzei e Della Rossa lasciano il campo a Soto Pesce e Pescarolo

67' primo cambio per mister Cola: Cherkez rileva Carro Gainza

65' traversone dalla destra di Durante, Damonte stringe verso il centro colpendo di testa senza però inquadrare lo specchio

63' sovrapposizione di Gaggero premiata da Durante, altro giro dalla bandierina a favore degli striscioni

62' colpo di testa di Schirru un metro sopra l'incrocio, il Savona deve cercare di sfruttare meglio anche le situazioni su palla inattiva

61' prontamente smentiti! Rignanese in campo aperto si presenta a tu per tu con Parodi, mostruoso nel riuscire a deviare in angolo, con la punta dei guantoni, il piattone del bomber biancoblu diretto in buca d'angolo

60' scocca l'ora di gioco, secondo tempo che fin qui non ha regalato particolari spunti

53' ammonito Semino, intervento scomposto su Damonte dopo il recupero palla di Schirru davanti alla propria area di rigore

49' bel traversone di Damonte, Rignanese sul secondo palo viene anticipato da un avversario, calcia poi dal limite Carro Gainza, ma il suo sinistro termina abbondantemente alto

47' Bisio di sinistro a cercare Mazzei, controllo a seguire e destro in diagonale che viene respinto da Colombo

Squadre di nuovo in campo

SECONDO TEMPO

Sul corner calciato direttamente sul fondo da Carro Gainza si chiude la prima frazione di gioco: conduce 1-0 il Savona, decide al momento la rete in avvio di Fossati

45' Multedo spaccato in due, non ne approfitta il Savona che guadagna "solo" calcio d'angolo dopo la discesa a sinistra di N. Piu

43' N. Piu lanciato da Fossati calcia addosso a un difensore prima di finire giù in area, troppo poco per invocare il penalty. Sul ribaltamento di fronte, velenoso traversone di Vignon arpionato da un attento Bova, che anticipa Semino pronto all'incornata da pochi passi

42' Fossati di prima a far correre Durante sulla destra, Brizzi chiama un fuoroigioco che non c'è e che scatena la rabbia di panchina e tifosi biancoblu

35' Bellicchi soffia palla a Fossati e lancia in verticale per Semino, decisiva la parata di piede di Bova che evita la rete del pareggio

30' Piscitelli sparacchia alle stelle una punizione da circa venticinque metri, fase del match il cui il Savona ha perso un po' di ritmo dopo i primi ottimi venti minuti

28' ammonito Cola per proteste, sanzione che pare eccessiva da parte di Brizzi di La Spezia

24' entrano adesso gli ultras del Savona, dopo la prima mezz'ora fuori dall'Olmo-Ferro in segno di protesta dopo le diffide arrivate in settimana. E iniziano a cantare anche i sostenitori del Multedo

23' Piscitelli troppo leggero nell'appoggiare all'indietro per il proprio portiere, N. Piu viene però fermato da Parodi sciupando una buona occasione

22' Carro verticalizza per un compagno che non c'è: il Savona continua a macinare gioco, Multedo più prudente ma pronto a ripartire in contropiede

19' squillo dei genovesi con la rasoiata di Mazzei che termina di poco a lato

14' altra potenziale chance per la formazione di Cola, Rignanese imbuca per N. Piu che travolge un avversario bravo a mettere il corpo tra palla e avversario

12' N. Piu anticipato sul più bello dall'intervento difensivo di De Martini, è un Savona frizzante in queste prime battute di gara

11' traversone di Garbini sul secondo palo, Gaggero stacca più in alto di tutti senza però riuscire a dare forza al pallone, controllato senza problemi da Parodi

10' Mazzei batte con il destro, decisivo l'intervento della barriera che alza in corner, sugli sviluppi del quale è risolutiva l'uscita con i pugni del portiere biancoblu

9' immediata reazione del Multedo dopo un errore di Bova in impostazione, conquista una pericolosa punizione dal limite la squadra genovese

7' SAVONA IN VANTAGGIO! Colombo si sgancia nella trequarti avversaria, cross in mezzo dove Fossati, di prima intenzione, calcia col destro superando Parodi, debutto super per il centrocampista ex Arenzano

5' primo angolo a favore degli striscioni, traiettoria invitante di Damonte che pesca la testa di N. Piu, girata aerea che termina non distante dal palo destro della porta difesa da Parodi

2' Cola senza Briano e Giacomo Piu, a supporto di Rignanese giocano Durante e N. Piu, con Fossati subito titolare in mezzo al campo

1' si parte con qualche minuto di ritardo: divise tradizionali per le due squadre, imponente dispiegamento di forze dell'ordine dopo il match dell'andata e la serie di diffide che ha colpito in settimana la tifoseria organizzata del Savona

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Bova, Gaggero, Damonte, Schirru, Garbini, Colombo, Durante, Carro Gainza, Rignanese, Fossati, N. Piu. A disposizione : Fois, Salis, Apicella, Mata, Incorvaia, Fancellu, Cherkez, Berruti, Doci. Allenatore : Cola

MULTEDO: Parodi, Bisio, De Martini, Bellicchi, Parodi, Piscitelli, Vignon, Tobia, Semino, Mazzei, Della Rossa. A disposizione : Manzoni, Chirivino, De Mattei, Perucchio, Degl'Innocenti, Pescarolo, Xaliloulah, Soto Pesce. Allenatore : Bazzigalupi

Arbitro: Brizzi di La Spezia