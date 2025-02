Calcio, Albenga. Il sindaco Tomatis dopo l'esclusione del club: "Pronti a collaborare per far sì che la società torni ad essere un punto di riferimento"

E' arrivata l'attesa presa di posizione da parte del sindaco Tomatis, dopo la seconda rinuncia dell'Albenga e la conseguente esclusione dal campionato. Il primo cittadino ha auspicato l'ingresso di investitori appassaionati, che possano far ripartire con i giusti presupposti il club ingauno:

"Siamo molto dispiaciuti e delusi dall'epilogo, peraltro previsto, che ha riguardato l'Albenga Calcio.

Comprendiamo il disagio e la delusione dei tifosi, che negli anni dei successi come nei momenti difficili hanno sempre supportato con passione la nostra squadra.

Auspichiamo che l'Albenga Calcio possa tornare presto nelle mani di appassionati che investano soprattutto sul futuro dei nostri giovani.

Rimarrà la collaborazione del Comune per far sì che l'Albenga torni ad essere un punto di riferimento sportivo e sociale per l'intera città".