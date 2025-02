Sci. Lo Sporting Savona brilla a Limone: vittorie di categoria per Matteo Copello, Irene e Leonardo Lenzi

Un altro fine settimana ricco di soddisfazioni per lo sci club Sporting Savona sulle piste di Limone Piemonte dove, domenica 16 febbraio, si è svolto un gigante del circuito di Coppa Liguria valevole come qualificazione alla fase nazionale del trofeo “Pinocchio sugli sci 2025”.

Hanno brillato Irene Lenzi, Leonardo Lenzi e Matteo Copello che hanno ottenuto la vittoria nella loro categoria (rispettivamente Cuccioli femminile, Baby maschile e Under 16 maschile).

Ottimo terzo posto per Vivian Petrini nella categoria Under 16 femminile mentre Federico Lissignoli ha ottenuto un quarto posto della categoria Under 16 maschile.

Gli altri piazzamenti che hanno portato punti per la classifica a squadre chiusa con un brillantissimo quarto posto sono stati:



categoria U14 femminile Annachiana Zarbano 17^

categoria U14 maschile: Lorenzo Di Maggio 12°

categoria U16 femminile: Lucrezia Garelli 9^, Giulia Lenzi 13^, Cecilia Di Maggio 20^, Siciliano Francesca 23^

categoria U12 maschile: Lenzi Andrea 12°, Peirano Ettore 17°



Soddisfatti Tiziano Riva (allenatore oltre che presidente e direttore tecnico) ed Alfio Giaccone (allenatore): “Tre vittorie e tanti buoni piazzamenti confermano la bontà del lavoro svolto: abbiamo un numero limitato di atleti ma riusciamo, nonostante questo, a piazzarci sempre nella parte alta della classifica a squadre. Un aspetto quest’ultimo non così scontato. Approfittiamo anche per ricordare, a chi volesse entrare a far parte del nostro storico sci club può contattarci allo 338 995 7231”.