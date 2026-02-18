Calcio | Coppa Italia di Eccellenza: il Pietra saluta la competizione non sfigurando ad Alessandria, i grigi si impongono 3-1

ALESSANDRIA - PIETRA LIGURE 3-1 (3' Cargiolli, 43' Vanegas, 95' Cirio - 36' Rovere)
50' LA CHIUDE L'ALESSANDRIA SUL 3-1, CIRIO DAGLI SVILUPPI DI CALCIO D'ANGOLO. TRIPLICE FISCHIO AL MOCCAGATTA
46' forcing del Pietra nel tentativo di salutare la coppa con un risultato utile, ci prova Insolito, il montante però è solo sfiorato
45' ci saranno cinque minuti di recupero
45' Pellegrino ha ancora le energie giuste per cercare Diop, ottimo Vernice a scegliere il tempo dell'uscita bassa sul cannoniere grigio
39' finisce lo stillicidio delle sostituzioni, chiude Merlo con Laureana per Ventre
32' il taccuino torna a riempirsi con il colpo di testa di Diop, cross leggermente lungo, complicato trovare la porta di Vernice
31' dieci cambi in un tempo sono un attentato alla continuità di gioco. Impossibile mantenere i ritmi su buoni livelli
30' un difensore per una punta nell'Alessandria: l'ex Bra Tos in campo per Cargiolli
29' Giglio per Dominici, l'ex Imperia prende posizione alle spalle di Sogno
28' scaramucce tra Pili e Camara, ammoniti entrambi
25' ritmi un po' scaduti nel corso della ripresa, sono venti i minuti alla fine
23' classico momento dedicato alle sostituzioni, Insolito rileva Rovere
20' Cociobanu e Diop in campo al posto di Morganti e Piana, doppio cambio per i grigi
17' Merlo sceglie Picone per Vanegas, grandi applausi per il centrocampista leva 2007
16' replica Sogno calciando a lato da posizione interessante, mani sul cappellino per Moraglia
15' aggancio magistrale di Cargiolli a pochi metri da Vernice, l'ex Albissole e Loano viene però stoppato in posizione irregolare
14' proseguono i cambi ospiti, Odasso subentra a Delicato
12' ancora un cambio per il Pietra. Entra Sogno per Fatnassi, Santanocito passa in mediana lasciando spazio all'attaccante argentino
11' Delicato perde palla e strattona il proprio avversario, ammonito
8' Vanegas illumina ancora, dando il là al nuovo tentativo grigio: il mancino di Piana è però troppo chiuso rispecchio alla porta di Vernice
6' il Pietra Ligure continua a far gioco, l'Alessandria procede a strappi
2' angolo per i ragazzi di Moraglia a cura di Faedo, il pallone arriva a Pili, tentativo di girata complicata
1' subito un cambio per il Pietra, c'è Iorio per Prudente
SECONDO TEMPO
45' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi con i grigi avanti 2-1
43' ALESSANDRIA IN VANTAGGIO! VANEGAS! CROSS TESO E PRECISO DI PELLEGRINO PER IL GIOCATORE CLASSE 2007, LOB DI TESTA A VERNICE E PALLA NEL SACCO
41' Camara prova a riscattarsi, Nicco lo serve dalla bandierina, Vernice respinge alla grande
37' Menino salva tutto su Santanocito. Vicinissimi al vantaggio i biancocelesti! Menino si immola sul trequartista di Moraglia
36' IL PAREGGIO DEL PIETRA LIGURE! EDOARDO ROVERE PRESSA FORTE CAMARA, IL DIFENSORE PERDE PALLA E INNESCA LA VOLATA DEL CAPITANO, PALLONE SUL SECONDO PALO E PAREGGIO BIANCOCELESTE|
27' traversa di Faedo in acrobazia, il gioco però era già stato interrotto per la posizione irregolare dell'esterno offensivo
24' bel numero di Piana dai ventri metri, il numero 11 perde però l'appoggio nel momento della conclusione
23' Fatnassi opta per la soluzione dalla distanza, in due tempi blocca Menino
22' da fascia a fascia l'Alessandria, Pellegrini viene sorpreso al momento dell'impatto con la sfera
17' risponde il Pietra! Rovere serve alla perfezione Faedo, destro in area respinto col piedone da Menino. Vicina al pareggio la squadra di Moraglia
16' break Alessandria su un recupero palla a centrocampo, Piana però perde il tempo per innescare i compagni. Si riparte dla rinvio di Vernice
10' bella verticalizzazione di Santanocito per Faedo, tiene bene la difesa grigia
6' tentativo di testa di Piana, pallone ben alto sopra la trasversale di Vernice
6' tatticamente nssuna sorpresa: 3-5-2 per i padroni di casa, canonico 4-2-3-1 per Moraglia.
4' subito in salita la partita per i biancocelesti, grigi avanti alla prima occasione
3' ALESSANDRIA SUBITO IN VANTAGGIO! GRAN STRAPPO DI VENTRE IN MEDIANA, IL PIETRA CHIUDE TARDI LASCIANDO SPAZIO PER L'IMBUCATA, CARGIOLLI NON HA DIFFICOLTA' A SUPERARE VERNICE
1' si parte!
PRIMO TEMPO
ALESSANDRIA: Menino, Morganti, Cesaretti, Nicco, Piana, Pellegrini, Cargiolli, Cirio, Vanegas, Ventre, Camara.
A disposizione: Colla, Cociobanu, Laureana, Tos, Picone, Diop, Straneo, robbia, Costanzo.
Allenatore: Merlo
PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Pili, Delicato, Dominici, Rovere, Aicardi, Faedo, Santanocito, Prudente, Fatnassi.
A disposizione: Duberti, Iorio, Odasso, Insolito, Giglio, Sogno, Pavese, Siriu, Malagrida.
Allenatore: Moraglia
Arbitro: Matera di Bari
Assistenti: Mirabella di Acireale e Marino di Parma
Quarto ufficiale: Belingheri di Lecco