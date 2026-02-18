Calcio | Il Savona supera il Pontelungo, Ninivaggi: "Nel secondo tempo l’atteggiamento ha fatto la differenza" (VIDEO)

Vittoria per 3-0 del Savona contro il Pontelungo nell’ultimo turno del girone A di Promozione. Tutte le reti sono arrivate nella ripresa, al termine di una gara dai due volti come sottolineato nel post partita dal vice allenatore Lorenzo Ninivaggi.

"Una partita dalle due facce - ha spiegato il collaboratore di mister Sarpero - Nel primo tempo non abbiamo approcciato benissimo, facevamo fatica a trovare gli spazi e sapevamo che avremmo incontrato una squadra che ci avrebbe aspettato, quindi non era facile. Il giro palla e le verticalizzazioni erano un pochino lente".

Nella ripresa, però, la svolta: "Dopo che ci siamo confrontati negli spogliatoi siamo entrati, secondo me, con l’atteggiamento giusto e siamo riusciti subito a sbloccarla dopo cinque o sei minuti, a fare il 2-0 e poi nel finale a chiuderla, cercando di gestire nel miglior modo possibile. La cattiveria e la determinazione che abbiamo messo nel secondo tempo hanno fatto la differenza".

All’orizzonte c’è ora una settimana delicatissima con il derby contro l’Albissole: "Partite così sono belle da giocare - ha sottolineato il tecnico - Intanto dovevamo pensare a oggi: abbiamo vinto, abbiamo fatto il nostro. Loro stanno facendo un grande campionato e ci prepareremo al meglio per fare la miglior prestazione. Noi comunque siamo il Savona e dobbiamo entrare in campo sempre per fare il meglio possibile".

Sulla possibile valenza della sfida in chiave campionato, Ninivaggi mantiene la linea: "Come ho già detto in altre interviste, dobbiamo fare più punti possibili. Noi siamo il Savona, entriamo in campo per vincere e basta. Abbiamo perso dei punti per strada, da qui alla fine dobbiamo farne il più possibile e poi vedremo dove saremo".