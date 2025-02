Rari Nantes Savona, Figlioli: "Siamo in crescita. La squalifica in Champions? Tosta stare fuori a guardare" (VIDEO)

Otto gol a Palermo, tre ad Ortigia: Pietro Figlioli si conferma prezioso per la Rari Nantes Savona.

Il numero 4 biancorosso è intervenuto ai microfoni di SvSport al termine della vittoria per 10-7 nell'ultimo turno di campionato e tra i temi affrontati, oltre alla crescita del gruppo biancorosso, c'è stata anche l'assenza obbligata per squalifica nelle prime gare dei quarti di finale di Champions League: "Purtroppo c'è da scontare ancora una giornata, i miei compagni e l'allenatore sono stati eccezionali a vincere ad Oradea - ha dichiarato Big Pietro - è tosta stare fuori a guardare, soprattutto per uno come me che ha voglia di giocare, che ha l'agonismo dentro".