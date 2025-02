Calcio. Savona, un altro mattoncino verso la meta: l'Old Boys Rensen lotta, ma gli striscioni la spuntano (2-1) grazie a Rignanese e Carro Gainza

OLD BOYS RENSEN - SAVONA 1-2 (77' Boggiano - 40' Rignanese, 65' Carro Gainza)

FINISCE QUI! IL SAVONA ESPUGNA IL "GAMBINO" DI ARENZANO BATTENDO 2-1 L'OLD BOYS RENSEN GRAZIE A UN GOL PER TEMPO: a segno Rignanese e Carro Gainza, ai genovesi non basta il gol di Boggiano per fermare la capolista

96' intervento scomposto, fuori dall'area, del portiere Mancuso su Cherkez, ammonito il numero uno di casa. Esce dolorante il numero dieci del Savona

94' ancora Damonte in campo aperto, questa volta si allunga troppo la sfera l'esterno degli striscioni che favorisce l'intervento di Mancuso

93' uscita sicura di Bova che neutralizza il pallone lungo di Battaglia

92' Cherkez sfrutta un blocco di Rignanese per avanzare a aprire a sinistra di Damonte, che sbaglia la conclusione fallendo una buona chance per il 3-1

90' Di Maria indica sei minuti di recupero

89' gran partita di Damonte, che conquista un'altra punizione nei pressi della bandierina, scorrono secondi preziosi per la squadra di Cola

85' resta a terra Rignanese dopo un contatto a palla lontana con Boggiano, protestano i padroni di casa per la perdita di tempo dell'attaccante savonese

79' Doci fermato in fuorigioco, ma ci crede ora la squadra di casa, rinfrancata dalla rete trovata pochi istanti fa. Si stanno comunque aprendo spazi invitanti per i contropiedi del Savona...

77' LA RIAPRE L'OLD BOYS RENSEN! Mischia in area biancoblu e zampata vincente di Boggiano che rimette in carreggiata i suoi, subisce ancora una volta gol il Savona, riaprendo una partita che sembrava ormai in cassaforte

75' punizione di Rignanese respinta dalla barriera, calcia poi con ancor più potenza il capocannoniere biancoblu che trova un'altra deviazione del "muro" arenzanese

73' N. Costa da fuori sporca i guantoni di Bova, spettatore non pagante di questa ripresa, ha creato davvero poco la squadra arancionera fin qui

72' altro bel traversone di Damonte, Rignanese anticipato sul più bello manca il colpo del ko

70' dentro Fancellu nel Savona, lascia il campo Carro Gainza

68' ammoniti Piccardo e Rignanese, partita che si sta innervosendo in questa fase

67' chiusura in scivolata di Battaglia che anticipa Durante, nel frattempo Doci rileva N. Piu

65' CARRO GAINZA! IL RADDOPPIO DEL SAVONA! Gran botta da fuori del centrocampista biancoblu, il pallone sbatte sulla traversa e rimbalza, secondo Di Maria, oltre la linea bianca. Veementi proteste dei padroni di casa, ma l'arbitro convalida lo 0-2

63' fa ammonire N. Costa l'esterno ex Celle Varazze, che sta pian piano entrando in condizione dopo la lunga assenza

61' imbucata per Damonte che perde un tempo di gioco conquistando comunque tiro dalla bandierina, il Savona vuole calare il bis per provare a chiudere la gara

56' Gesi e N. Costa al posto di Zolezi e Rusca, arrivano i primi cambi ordinati da Rolando. Spazio anche a G. Paini che rileva Rivanera

53' Garetto mette in area un pallone tagliato che N. Piu respinge con il fianco, proteste dei padroni di casa che chiedevano tocco di mano e rigore

50' piazzato questa volta a favore dell'Old Boys, traversone di Costa respinto dalla difesa savonese

48' punizione dal vertice di N. Piu, solo potenza nel suo destro, pallone alto

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Savona in vantaggio 1-0 sull'Old Boys Rensen

45'+3' calcia col destro Costa, pallone fuori misura che non crea problemi a Bova

45'+2' Piccardo sfonda per vie centrali subendo fallo da Cherkez proprio al limite dell'area, punizione interessante a favore dei padroni di casa

43' annullato il 2-0 al Savona: Carro Gainza con un sinistro di rara potenza centra in pieno il montante, N. Piu ribadisce in porta ma Di Maria ravvisa la posizione di offside dell'attaccante biancoblu

41' destro di N. Piu dalla lunetta dei sedici metri, traiettoria che si abbassa con un attimo di ritardo, sfera sul fondo

40' RIGNANESE! IL SAVONA E' IN VANTAGGIO! Gran cross di Colombo dal vertice dell'area, incornata poderosa del centravanti biancoblu che sblocca la gara del "Gambino"!

37' è Rivanera il primo ammonito della gara, intervento in ritardo su Carro Gainza

35' e c'è anche la prima parata di Bova sul diagonale in corsa di Garetto, attento il portiere biancoblu

34' cross dalla sinistra di Cherkez che si impenna finendo la sua corsa in fallo laterale, gli striscioni faticano ancora a sviluppare una manovra fluida e pulita, merito anche di un Old Boys Rensen che sta concedendo davvero poco

31' traversone di Damonte che si trasforma in un tiro velenoso diretto sotto l'incrocio, Mancuso riesce nuovamente a rispondere da campione mettendo in angolo

28' veloce ripartenza degli arancioneri, Costa conquista un corner che non crea problemi al Savona, a cui sta mancando brio e velocità negli ultimi metri

27' altro giro dalla bandierina per il Savona, Damonte alza un campanile in area che non coglie impreparata la difesa di casa

22' prova ad alzare il pressing la squadra di Cola: traversone basso di Rignanese per N. Piu, anticipato dalla chiusura in scivolata di Boggiano

21' altro grande intervento del portiere di casa, che di piede riesce ad opporsi respingendo la sassata in diagonale di Carro Gainza, tra i più ispirati in campo in questa prima fase

19' rischia l'autorete l'Old Boys Rensen: bravo Mancuso, con un gran riflesso, a respingere il pallone deviato da Battaglia sulla punizione battuta dal solito Carro Gainza

17' traversone di Battaglia che attraversa tutta l'area di rigore degli striscioni, Bova in controlla lascia sfilare sul fondo

15' gara fin qui bloccata: Savona a ritmi bassi, Old Boys Rensen compatto e attento a limitare le iniziative dei biancoblu

11' altro corner battuto da Carro Gainza, viene però fischiato fallo in attacco a Rignanese e l'occasione sfuma

9' Rignanese al limite cerca di imbucare per N. Piu, capisce tutto Zolezi che chiude la linea di passaggio facendo ripartire i suoi

7' pallone basso di Carro Gainza, velo di Cherkez e sfera allontanata dalla difesa di casa

6' primo angolo della gara a favore degli striscioni, traversone di Durante deviato da Rivanera

3' Cola conferma la squadra di domenica scorsa con il solo Cherkez al posto di Fossati, out per squalifica: in attacco N. Piu e Rignanese con Durante sulla destra a far da collante da mediana e reparto avanzato

1' si parte! Old Boys in tenuta arancionera, classica divisa biancoblu per il Savona

PRIMO TEMPO

Formazioni :

OLD BOYS RENSEN: Mancuso, Battaglia, Rivanera, Boggiano, Zolezi, Piccardo, Garetto, S. Paini, Rusca, E. Costa, Testoni. A disposizione : Freccero, Chiastra, Barbaro, Bozzo, N. Costa, Freccero, Gesi, G. Paini, Rossi. Allenatore : Rolando

SAVONA: Bova, Gaggero, Damonte, Schirru, Garbini, Colombo, Durante, Carro Gainza, Rignanese, Cherkez, N. Piu. A disposizione : Fois, Salis, Apicella, Mata, Incorvaia, Fancellu, Briano, Berruti, Doci. Allenatore : Cola

Arbitro: Di Maria di Chiavari