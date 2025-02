La San Francesco Loano ha impiegato ogni stilla della propria energia per riuscire a togliersi il gusto di vincere il derby e, soprattutto, puntellare una graduatoria che iniziava a farsi pericolosa.

L'obiettivo di regalarsi una domenica da ricordare era ben impressa nella mente di tutto lo spogliatoio rossoblu, da trasformare in un trampolino di lancio in vista del rush finale in campionato. Un concetto ribadito nel post partita sia da capitan Alessio Auteri che da Zaccaria Alberto.