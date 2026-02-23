Il Millesimo replica alla Genova Calcio. "Su Villar accuse ridicole e infondate, Ricardo è un esempio per tutti"

Genova Calcio - Millesimo ha vissuto un post partita particolarmente vivace e livello dialettico.

La società del presidente Vacca ha infatti rimarcato il comportamento di alcuni tesserati giallorossi, in particolar modo di capitan Ricardo Villar.

Il sodalizio valbormidese ha replicato nel primo pomeriggio alle dichiarazioni del club biancorosso, in una nota emessa nel primo pomeriggio:



"La ASD Millesimo Calcio, in seguito alle dichiarazioni di alcuni addetti ai lavori rilasciate ieri sera nel post partita Genova Calcio-Millesimo, ritiene opportuno intervenire a tutela del proprio tesserato Ricardo Rodriguez Villar, oggetto di accuse ridicole e infondate. Il ragazzo da quando fa parte della nostra società è sempre stato un esempio per tutti, dai bambini fino ad arrivare ai suoi compagni di squadra con la sua semplicità, gentilezza, educazione e passione.

Ci teniamo a ribadire che siamo orgogliosi di essere rappresentati da tutti i nostri giocatori. Pensiamo inoltre che ogni società debba preoccuparsi di valutare i propri tesserati senza occuparsi di quelli degli altri.

Nella speranza di non alimentare ulteriori polemiche, torniamo a concentrarci sui nostri obiettivi stagionali.

Buon proseguimento di campionato a tutti!"