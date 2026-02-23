Calcio | Prima Categoria. Big match alla Virtus Sanremese, playoff sempre più lontani per l'Albingaunia

Nulla da fare per l'Albingaunia nel big match di giornata contro la Virtus Sanremese.

Gli ingauni hanno dovuto cedere il passo alla capolista, scendendo a 14 punti di distacco dal secondo posto occupato dal Ventimiglia.

Un gap che pregiudica la qualificazione ai playoff e, in contemporanea, costa il terzo posto a favore del Cengio.

L’episodio che indirizza il pomeriggio arriva al 18’: Alvarez è il più lesto ad avventarsi sulla respinta dell'estremo difensore ingauno e deposita in rete il pallone dell’1-0. La Virtus continua a spingere, occupa la metà campo ospite e controlla il gioco fino alla mezz’ora abbondante. Poi abbassa leggermente il baricentro e l’Albingaunia trova coraggio: al 42’ arriva il pareggio di Fazio che rimette tutto in discussione.

L’equilibrio, però, dura pochissimo. Passa appena un minuto e Schillaci ristabilisce le distanze, riportando avanti i padroni di casa prima dell’intervallo.

Nella ripresa il confronto resta vivace e tecnicamente gradevole, ma è ancora la Virtus Sanremese a trovare la via del gol: al 90’ Burdisso firma il 3-1 e celebra nel modo migliore il rientro dopo il serio infortunio patito contro il Dego.

VIRTUS SANREMESE - ALBINGAUNIA 3-1

Marcatori: 18’ Alvarez, 41’ Fazio, 43’ Schillaci, 91’ Burdisso.



Virtus Sanremese: Brizio M., Islahi (54’ Burdisso), Crudo, Taddei, Castaldo, Negro Andrea, Martelli M., Miceli, Alvarez Barreto, Ventre, Schillaci. All.: Prunecchi.



Albingaunia: Manti, Masha, Fazio, Buttu (80’ Savona), Greco, D’Aprile F., Molina Borja (65’ Nida), Giordano, Cassata, Ciravegna, Marquez. All.: Poggi.



Arbitro: Carrea di Genova.