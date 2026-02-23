Calcio | Serie D. Chisola cinico, Celle Varazze punito nel finale: a Vinovo finisce 2-0

Il Celle Varazze torna dalla trasferta di Vinovo con zero punti e più di un rimpianto. Al Recaro Center il Chisola si impone 2-0, ma il punteggio non fotografa fedelmente l’andamento di una gara rimasta in equilibrio per oltre un’ora. Per i liguri è la seconda battuta d’arresto consecutiva, mitigata solo dai contemporanei stop di Asti, Club Milano e Lavagnese, tutte rimaste a loro volta senza punti.

Pisano ridisegna l’undici rispetto all’ultima uscita: assente per squalifica Donaggio, trova spazio dal primo minuto Akkari; in mediana non c’è Giorno, mentre Balan rientra tra i titolari. Inserito anche Busicchia sulla corsia laterale.

L’avvio è di marca piemontese: dopo pochi minuti un traversone di Casazza crea apprensione ad Albertoni. Superato l’impatto iniziale, il Chisola mantiene il controllo territoriale per buona parte della prima frazione, pur senza produrre occasioni nitide in serie.

Il Celle Varazze cresce con il passare dei minuti e costruisce la chance più limpida al 32’: conclusione di Balan respinta in modo imperfetto dal portiere, Akkari si avventa sulla sfera e calcia a colpo sicuro, ma Rosano salva sulla linea con un intervento determinante.

Nel secondo tempo il Chisola aumenta ritmo e pressione. Azizi impegna severamente Albertoni, poco dopo Manduca si libera al tiro, con il pallone che sfiora il montante. Il Celle Varazze resiste, compatto, e sembra poter condurre la sfida verso un finale aperto.

La svolta arriva con le sostituzioni: al 68’ Mazzotta sfrutta un filtrante preciso e batte Albertoni, rompendo l’equilibrio. I biancoblu provano a riorganizzarsi e nel recupero hanno l’occasione per riaprire il confronto su calcio d’angolo, ma il colpo di testa termina alto. Sull’azione successiva, in pieno recupero, Cavallotti finalizza una ripartenza e chiude definitivamente i conti sul 2-0.



CHISOLA - CELLE VARAZZE 2-0



Chisola: Fresia, Rosano, Benedetto, Ozara, D'Iglio (Elia 86') Azizi, Rastrelli (Cavallotti 66'), Scienza (Favale 66'), Casazza, Heinzen Manduca (Mazzotta 66'), Brusa (Tarucco 77')

A disposizione: Bahadi, Ciccone, Favale, Elia, Marini, Mazzotta, Tarucco, Cavallotti

Allenatore: Ascoli



Celle Varazze: Albertoni, Stanga, Busicchia, Capra, Balan (De Bendetti 74'), Akkari, Gnecchi, Insolito, Ciancio, Firman, Miragliotta (Ferreri 74').

A disposizione: Marcone, De Bendetti, Calcagno, Padovan, Melani, Giolfo, Bertini, Limongelli, Ferreri

Allenatore: Pisano



Arbitro: Ferroni di Fermo







