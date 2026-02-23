Calcio | Celle Varazze. Due anni di inibizione a Umberto Barletta, il club pronto al ricorso

E' stata pubblicata poche ora fa dal Tribunale Federale Nazionale la squalifica inflitta a Umberto Barletta, direttore sportivo del Celle Varazze.
Il dirigente delle civette è stato inibito per due anni, mentre il presidente Camogli per quattro mesi. Inoltre la società ha ricevuto un'ammenda di 1500 euro.
Stessa sanzione per la Praese, mentre Giovanni Battista Caviglia è stato sanzionato con sei mesi di inibizione.
Al momento la società biancoblu non ha preso una posiziona formale, ma è comunque filtrata la volontà di presentare ricorso nei successivi gradi di giudizio.