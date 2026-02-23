Calcio | La Sanremese espugna Cairo con Grosso e Djorkaeff. Banchini: "È la vittoria della convinzione"

Quinto successo consecutivo per la Sanremese, che piega la Cairese con una rete per tempo: lo 0-2 porta le firme di Grosso e Djorkaeff.

È un momento d'oro per la squadra matuziana, e lo si evince dalle parole di mister Marco Banchini nel post partita:

"Sono davvero contento per i ragazzi e li ringrazio per tutta la disponibilità che mi stanno dando ogni giorno. Questa è stata la vittoria della convinzione: non era facile giocare su un terreno così difficile e contro una Cairese che giocava simile alla Valenzana. È stato importante andare in vantaggio nel primo tempo con Grosso, sfiorando il raddoppio in due occasioni con Monticone e Andreis, e con Bohli che para il rigore che lui stesso aveva causato. Nella ripresa non abbiamo rischiato praticamente nulla, giocando nella maniera che ci piace, raddoppiando con Djorkaeff. Sono contento anche per i tifosi che ci hanno seguito, che credo vogliano identificarsi in questa squadra alla quale è stato chiesto un obiettivo, e penso che abbiano capito quella che è la nostra determinazione".

Un obiettivo che, come già detto più volte, resta quello di concludere la stagione senza patemi.di classifica. E nonostante ora la zona playout sia lontana nove punti, e la Sanremese dista cinque lunghezze dai playoff, mister Banchini resta coi piedi per terra senza farsi "ingolosire":

"La classifica non si guarda prima di marzo: con l'Asti sarà un'altra partita fondamentale, per tanti motivi, anche perchè ora arriva la settimana del Festival, che non ci deve distrarre in nessun modo dal nostro lavoro. L'obiettivo rimane sempre quello della salvezza, da ottenere in maniera tranquilla, e che vogliamo raggiungere matematicamente il prima possibile".



CAIRESE - SANREMESE 0-2



Cairese: Ceppi; Giorcelli, Gargiulo, Boveri, Scarrone, Castiglia, Gulli, Anselmo; Piacenza (12’ st Colletto), Federico (26’ st Hernandez), Spatari.

A disposizione: Cat Berro, Turone, Di Lucia, Sancinito, Vignarol, T. Graziani, Deseri, Colletto, Hernandez, Turone.

Allenatore: Floris.



Sanremese: Bohli; Monticone, Rota, Grosso; Nguegang, Cavaliere, Osuji, Girgi; Andreis; Pereira Lopes, Djorkaeff.

A disposizione: Licata, Di Fino, Bregliano, Moreo, Garcia, Noto, Mbakogu Ndiaye, Ceschin.

Allenatore: Banchini.



Arbitro: Riglia di Napoli