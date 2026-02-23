Calcio | Mallare. Leandro Pansera sollevato dall'incarico, in panchina il tandem Fiori - Parisi

La nota rossoblu:
La società calcio Mallare comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Leandro Pansera.
Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati durante questi mesi alla guida della squadra.
La società gli augura le migliori fortune, sia personali che professionali, per il prosieguo della sua carriera.
Contestualmente, si annuncia che la guida tecnica della squadra viene affidata a Marco Fiori e Giuseppe Parisi.
Per Marco si tratta del terzo capitolo sulla panchina dei Lupi, dopo aver ricoperto in questa prima parte di stagione il ruolo di Direttore Sportivo.
Ai Mister l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la società, con l’obiettivo di riprendere con decisione il cammino verso la zona Playoff.