Kick Boxing Savate Savona. Indistruttibile Chiara Vincis, dal pronto soccorso alla vittoria in Slovenia nell'arco di poche ore

Ecco una storia di sport e sacrificio.

Parliamo di Chiara Vincis, che, sabato 22 febbraio, ha combattuto in Slovenia nel gala “Triglav Cup”, organizzato magistralmente da Lorenzo Volcic, affrontando la croata Katarina Klaric, anch’essa campionessa mondiale junior 2023.

È stato un match intenso, capace di entusiasmare il folto pubblico presente. La nostra connazionale ha conquistato la cintura in palio grazie ai durissimi colpi inflitti all’avversaria per tutte e quattro le riprese. Dopo una lotta estenuante, la Klaric ha dovuto arrendersi, accettando con orgoglio la sconfitta.

Facciamo però un passo indietro con il Maestro Scaramozzino, titolare dell’ASD Kickboxing Savate Savona: "Tre giorni prima dell’incontro, durante un allenamento ai colpitori, Chiara si è ferita accidentalmente, procurandosi un brutto taglio tra naso e occhio. L’infortunio era abbastanza serio da richiedere un controllo al pronto soccorso. Mi sono subito attivato per annullare il match, ma Chiara, con la sua solita grinta, mi ha supplicato e convinto a non rinunciare all’incontro, dimostrando ancora una volta il suo immenso spirito di sacrificio e il suo amore per questo sport".

Dopo aver ricevuto le cure necessarie e accertato che la ferita non avrebbe compromesso la sua sicurezza, Chiara è partita per la Slovenia con il suo coach. Il resto è storia: ha combattuto con determinazione, ha vinto e ha convinto, come sempre.

"Un doveroso ringraziamento va al Team Triestino, guidato dal Maestro Volcic, non solo per l’ottima organizzazione dell’evento - ha chiosato Scaramozzino - ma anche per il prezioso aiuto offerto al nostro Team Savonese. A causa di una gomma danneggiata in autostrada, il rientro in Italia avrebbe potuto trasformarsi in un problema, ma grazie alla loro disponibilità, tutto si è risolto per il meglio".