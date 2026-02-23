Sharin Judo | Staccati tre pass per le finali dei Campionati Italiani, oro per Minuto, Ghigo e Ferraro

Grande giornata di qualificazioni per lo Sharin Judo, protagonista sabato mattina al Paladuefco di Arenzano, dove la società savonese conquista ben tre pass per le finali dei Campionati Italiani.

A salire sul gradino più alto del podio nella categoria Junior 73 kg è Simone Minuto, autore di una gara impeccabile. Il suo percorso è stato un vero dominio, concluso “a suon di ippon” – la massima espressione tecnica nel judo, equivalente al KO nella boxe – con proiezioni nette che hanno chiuso gli incontri prima del tempo.

Oro anche per Alessio Ferraro nella categoria Junior 60 kg, capace di imporsi in tutti i combattimenti senza mai arrivare al limite dei minuti regolamentari. Stesso copione per Luca Ghigo tra i Cadetti 60 kg: un filotto di vittorie convincenti gli vale il primo posto e la qualificazione.

Ai tre atleti qualificati sul tatami si aggiungono Federico Cerullo, Elia Vitale e Davide Crevani, già ammessi di diritto alle finali grazie agli importanti risultati ottenuti nella scorsa stagione agonistica.

Sfiorano invece la qualificazione Sofia Trecarichi, che chiude al terzo posto al termine di un’ottima prova, e Andrea Bazzano, penalizzato da una giornata non brillante anche a causa di un infortunio al ginocchio.

Nel pomeriggio spazio ai più giovani delle classi pre-agonistiche, settore su cui lo Sharin Judo continua a investire con convinzione. I piccoli judoka non hanno tradito le aspettative, regalando un ricco bottino di medaglie e dimostrando determinazione e spirito competitivo pari a quello dei compagni più grandi.

Una giornata che conferma lo Sharin Judo come realtà di riferimento nel panorama savonese. Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico, che vede crescere costantemente i propri atleti in tutte le categorie.

«Una prova di squadra che ripaga le tante ore trascorse sul tatami e ci dà nuova energia per il lavoro futuro», commenta il tecnico Mirco Mirengo.