Calcio, Coppa Liguria. Turnover Savona stasera con il Multedo, i biancoblu obbligati a vincere per passare il turno

La classifica avulsa sarà la grande variabile che andrà a condizionare le dinamiche dell'ultima gara del Girone 3 di Coppa Liguria.

Il miglior risultato ottenuto dal Multedo contro la Campese, rispetto al Savona, permetterà infatti ai granata di poter staccare il pass per la fase successiva anche pareggiando nella sfida di questa sera al Pertini.

Come preannunciato da mister Cola, si preannuncia un ampio turnover per gli Striscioni, in parte anche obbligato complice l'alto numero di infortuni. Gli ultimi in ordine temporale, sono stati rimediati da Cherkez e Carro Gainza nella gara di sabato scorso contro l'Old Boys Rensen, con un tackle sulla caviglia e una torsione del ginocchio.

A dirigere la partita sarà il signor Fara di Genova, fischio d'inizio alle ore 20:00.