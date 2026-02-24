Arrampicata | Dal boulder alle vie lunghe: ad Albenga debutta la scuola “Orizzonti Verticali”

Si arricchisce di una nuova realtà dedicata alla montagna Albenga: nasce la Scuola di Arrampicata “Orizzonti Verticali”, progetto formativo pensato per promuovere e insegnare l’arrampicata sportiva con un’attenzione particolare alla sicurezza, alla consapevolezza e alla crescita tecnica degli allievi.

La scuola opera all’interno della sezione locale del Club Alpino Italiano ed è composta interamente da volontari che mettono a disposizione tempo, esperienza e passione con l’obiettivo di trasmettere l’amore per la montagna e le sue discipline.

Alla direzione c’è Lodovico Spiota, Istruttore nazionale di arrampicata libera, affiancato da professionisti impegnati in percorsi di formazione continua con aggiornamenti e verifiche a livello regionale e nazionale, a garanzia di un’offerta didattica qualificata e in linea con gli standard più attuali.

«Desidero ringraziare Maria Gabriella Guerra, presidente del CAI, e tutto il direttivo per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrato – dichiara il direttore Spiota –. Il nostro obiettivo è promuovere e insegnare l’arrampicata mettendo sempre al centro la sicurezza. Viviamo in un territorio straordinario dove mare e montagna si incontrano e dove, in poco tempo, possiamo trovarci di fronte a pareti eccezionali. Albenga, grazie alla sua posizione centrale, consente di raggiungere rapidamente moltissime vie: il nostro comprensorio è tra i più importanti d’Italia con oltre 4.000 itinerari. Ci auguriamo che sempre più persone possano avvicinarsi a questo sport e farlo con la giusta consapevolezza».

L’attività della scuola abbraccia tutte le forme dell’arrampicata, dalla falesia al boulder fino alle vie lunghe, accompagnando gli allievi non solo nell’apprendimento tecnico ma anche in un percorso di crescita personale. L’obiettivo è fornire strumenti culturali e formativi per muoversi in ambiente naturale con rispetto, responsabilità e autonomia.

Radicata nel territorio, “Orizzonti Verticali” si rivolge sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla montagna sia a chi intende perfezionare le proprie competenze, promuovendo valori fondamentali come sicurezza, rispetto dell’ambiente e passione per l’andar per monti.