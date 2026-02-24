 / Altri sport

Altri sport | 24 febbraio 2026, 13:00

Football americano | Esordio amaro per i Pirates 1984. Meini: "Pagati oltremodo i nostri errori"

La formazione del capo allenatore Alfredo Giuso Delalba ko in casa contro i Reapers Torino nella gara inaugurale della stagione di IFL2

Football americano | Esordio amaro per i Pirates 1984. Meini: &quot;Pagati oltremodo i nostri errori&quot;

Inizio amaro per i Pirates 1984 nella gara interna inaugurale della stagione di IFL2: davanti al pubblico di casa, la formazione del capo allenatore Alfredo Giuso Delalba è stata sconfitta dai Reapers Torino con il punteggio di 24-7.

Nel post-partita, l’analisi in casa Pirates è affidata al general manager Eugenio Meini, che ha riconosciuto i meriti degli avversari senza nascondere le difficoltà del proprio team: "Partita dove il risultato rispecchia, in parte, il vero valore dei due team. Il nostro roster oggi è corto ed in più abbiamo pagato assenze pesanti con degli infortunati dell'ultimo minuto. Sicuramente oggi i Reapers sono più quadrati e con più timing tra qb e wr. La nota positiva per noi e arrivata dalla linea di attacco e dalla difesa con grande cuore, ma abbiamo pagato, oltremodo, i nostri errori".

Il calendario, però, non concede tregua. Nella Week 2 i Pirates 1984 torneranno ancora in campo a Luceto per un’altra sfida casalinga, questa volta contro la squadra più blasonata d’Italia: i Seamen Milano.

Roberto Vassallo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium