Cross | L'Atletica Arcobaleno fa tappa in Sicilia, partono oggi i Campionati Italiani di Selinunte

L’Atletica Arcobaleno è pronta a volare a Selinunte per i Campionati Italiani di Cross con una squadra numerosa e ambiziosa: saranno infatti 18 gli atleti al via (10 uomini e 8 donne), impegnati in cinque delle sei prove del Campionato di Società. Un risultato importante, frutto della qualificazione regionale, competizione nella quale tutte e cinque le formazioni avevano conquistato il titolo.

Nella gara assoluta maschile sui 10 km scenderanno in campo Andrea Azzarini, Tommaso Arena e Daniele Moruzzi.

Tra gli juniores uomini (8 km) saranno al via Edoardo Casale, Tommaso ed Emanuele Molfino.

La formazione Allievi, impegnata sulla distanza dei 5 km, sarà composta da Vittorio Briozzo, Ettore Durante e Valerio Pagano.

In ambito femminile, per il Campionato di Società correranno le juniores (6 km) con Alice Mantero, Chiara Guarisco e Asia Zucchino.

Le Allieve (4 km) vedranno invece impegnate Giorgia Bongiovanni, Tosca Pelle e Luna Sabatelli.

Particolarmente competitive si annunciano le due staffette 4x1 giro.

Tra le donne saranno protagoniste Elena Cusato, Irene Sinesi, Giorgia Bongiovanni e Asia Zucchino.

Il quartetto maschile sarà formato da Vittorio Briozzo, Edoardo Casale, Filippo Bruno e Tommaso Arena.

Nella prova di cross corto, sul tracciato di 3 km, l’Arcobaleno schiererà due punte con ambizioni importanti: Irene Sinesi in campo femminile e Filippo Bruno tra gli uomini.

La delegazione si presenterà compatta e determinata, guidata dal tecnico e vicepresidente societario Sergio Malgrati, affiancato dal dirigente Giorgio Ferrando.