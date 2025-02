Celle Varazze, impatto decisivo per Preti contro Bogliasco: "Abbiamo imparato a soffrire insieme"

Sette minuti. Tanto è bastato a Matteo Preti, dal suo ingresso in campo, per far svoltare al suo Celle Varazze nella sfida contro il Bogliasco e mettere a segno la prima delle due marcature delle Civette, entrambe peraltro messe a segno da due giocatori subentrati.

E proprio sull'importanza del gruppo, sul sentirsi coinvolti tutti e "saper soffrire insieme" si è concentrato l'esterno offensivo a disposizione di mister Pisano, con una dedica speciale: non solo a un affetto personale, ma proprio al gruppo squadra.