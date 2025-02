Calcio, Carcarese. Kosiqi gelido dal dischetto, doppietta contro l'Argentina: "Settimana travagliata, ma non ci siamo disuniti" (VIDEO)

“Dopo la sconfitta di Albenga, era importante rialzarci subito con una vittoria sia per il morale che per la classifica. Sono contento per i miei due gol che hanno aiutato la squadra a raggiungere la vittoria. Nel secondo tempo loro sono usciti con la bava alla bocca, ma noi siamo riusciti a difenderci bene e a trovare poi il 3-0. La scorsa settimana è stata travagliata, visto l’umore dello spogliatoio, ma siamo stati bravi a non disunirci e ad arrivare a domenica come se non fosse successo niente, conquistando i tre punti. I risultati degli altri non li guardiamo più di tanto, prima pensiamo a noi stessi e a fare la prestazione ogni domenica. La prossima partita sarà molto difficile, ricordo che l’Albissole all’andata ci aveva dato del filo da torcere anche al Corrent, noi come sempre andremo là per fare risultato e vincere”

Doppietta e rigore procurato per Christian Kosiqi: ecco le sue parole dopo Carcarese-Argentina Arma ai canali ufficiali biancorossi.