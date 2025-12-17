 / Calcio

Calcio | 17 dicembre 2025, 11:12

Genova Calcio. E' corsa a tre per la panchina biancorossa

Sono ore di attesa dalle parti dello stadio "Ferrando": oltre a Monteforte, i nomi in lizza sono quelli di Scotto e Del Nero

Sarà corsa a tre per la panchina della Genova Calcio.

Nel corso della mattinata  sono infatti emersi i nomi dei profili, su cui la società si sta concentrando, per decidere a chi affidare la panchina biancorossa.

Detto ieri del contatto con Luca Monteforte, a completare il "listino" delle parti del Ferrando ci sono anche Andrea Scotto e Davide Del Nero,  ex tecnici di Sestri Levante e Rivasamba.

Restano da capire le tempistiche dell'operazione, nel frattempo le redini della Prima Squadra sono state affidate al tandem Balboni - Bonadio

Lorenzo Tortarolo

