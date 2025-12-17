 / Calcio

Calciomercato. Giacchino lascia la Cairese, sull'esterno ci sono le attenzioni di Vado e Savona

Si è consumata nella serata di ieri la separazione tra Gabriele Giacchino e la Cairese.

L'esterno offensivo ha risolto il proprio contratto con la società valbormidese, tornando di fatto immediatamente sul mercato.

Nel giro di pochi minuti sono emersi gli interessamenti del Vado e del Savona.

Quello in biancoblu sarebbe un ritorno, dopo la militanza nel settore giovanile biancoblu dell'attaccante classe 2003, mentre al Chittolina ci compirebbe la reunion con mister Sesia, dopo la comune esperienza tra le fila dell'Asti.

Lorenzo Tortarolo

