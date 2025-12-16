Balboni e Bonadio ad interim per la Genova Calcio, sul taccuino biancorosso c'è anche Luca Monteforte

Si prende ancora un po' di tempo la Genova Calcio prima di varare il nuovo corso tecnico, a poche ore dalle dimissioni di mister Carletti.

La guida della prima squadra è stata affidata momentaneamente a Roberto Balboni e Alessio Bonadio, in attesa di sciogliere le riserve su chi dovrà assumere il controllo del timone biancorosso.

Tra i nomi sondati c'è anche quello di Luca Monteforte, impegnato attualmente nello staff tecnico del Finale. Radiomercato parla di un contatto già avvenuto tra le parti nella giornata di ieri, in attesa di possibili sviluppi nell'arco dei prossimi giorni.

Il comunicato:

L'ASD GENOVA CALCIO comunica di aver affidato ad interim la conduzione tecnica della prima squadra agli allenatori 𝗥𝗢𝗕𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗕𝗔𝗟𝗕𝗢𝗡𝗜 e 𝗔𝗟𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢 𝗕𝗢𝗡𝗔𝗗𝗜𝗢.

Balboni (già vice del dimissionario mister Carletti) e Bonadio (attuale allenatore della Juniores biancorossa) condurranno la squadra per tutta la settimana guidandola domenica nell'importantissima partita sul campo della Voltrese.

A Roberto e Alessio, allenatori importanti e di società già protagonisti negli anni con le nostre squadre, un ringraziamento per la disponibilità e un augurio di buon lavoro.

Contestualmente il D.S. Catania e tutta la società con in testa il Presidente Marco Vacca sono al lavoro per annunciare nei prossimi giorni un profilo di livello assoluto in qualità di allenatore che, da lunedì prossimo, sarà alla guida della squadra con l'intatto obiettivo di disputare un campionato importante a ridosso della prime posizioni e costruire un percorso ambizioso.

Nel contempo la società ringrazia - per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata - i signori Marco Franzone (Responsabile Organizzativo) e Francesco Da Ronch (collaboratore tecnico) dimissionari con mister Carletti.