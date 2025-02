Calcio amatoriale: il big match del campionato a 7 provinciale ha visto la vittoria del Ronin Imperia sulla Status Sanremo

La 5a giornata di ritorno del campionato provinciale di calcio a 7 ha visto protagonista nel big match di giornata la squadra del Ronin Imperia, che ha sconfitto la Satus per 3-1.

A portare in vantaggio i sanremaschi Ciro Di Donato ma, successivamente tanto rammarico per la squadra capitanata da Chicco Virga, che ha sbagliato due gol con Cutellé e Cuneo, prima di essere raggiunta e superata dalle reti di Filiberto (sempre più capocannoniere del campionato) e Daniele Bruno. L'espulsione di Ciro Di Donato dopo una decisione arbitrale controversa ha permesso alla squadra imperiese di condurre senza troppi sforzi la sfida alla vittoria con la terza marcatura di Ansaldi.

Approfitta dello stop della Satus l’Ac Sanremo, che ha sconfitto 3-0 l'Herta Vernello insediandosi al secondo posto in classifica. La lotta per la 4a posizione tra gli Ff Zurrigo (vittoriosi per 4-0 contro i F.lli Diurno) e la Poggese (che ha ottenuto 6 punti in 3 giorni, vincendo 8-6 contro la Delo Team e 3-0 contro gli Herta Vernello). Per la 6a posizione è serrata la lotta tra F.lli Diurno, Delo Team e Desperados Fc, divise da soli 3 punti.

Classifica:

Ronin 40

AC Sanremo 37

Satus 34

FF Zurrigo 25

Us Poggese 19

F.lli Diurno 12

Delo Team 11

Desperados Fc 9

Herta Vernello 5

Real LaMarmora 3

Lunedì scontro per il secondo posto tra AC Sanremo e Satus alle 21. Allo stesso orario la Poggese giocherà contro i frontalieri dei Desperados Fc. La capolista Ronin se la vedrà alle 20 contro i F.lli Diurno mentre gli Ff Zurrigo giocheranno contro il Real LaMarmora. Chiude il programma della serata Herta Vernello e Delo Team.