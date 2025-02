Beach Tennis Savona. Successi e medaglie ai Campionati Liguri Indoor

Sabato 22 e Domenica 23 febbraio si sono svolti, sulla sabbia del Luni Mare Sporting Club di La Spezia, i Campionati Regionali Indoor Liguri di beach tennis nelle categorie Open, Under e Over. Alla manifestazione hanno partecipato gli atleti del Beachtennissavona, tesserati FITP presso il circolo ASD L.A. Tennis di Albisola Superiore, ottenendo ottimi risultati nelle varie categorie e salendo spesso sul podio finale.

In particolare, il titolo di campionesse regionali è stato conquistato nel doppio femminile Open e di 4^ categoria dalla coppia formata da Simona Spanó e Liliana Bottero, le quali sono poi salite nuovamente sul podio nel doppio misto di 4^ categoria. Simona Spanó ha conquistato il titolo di campionessa regionale in coppia con Marco Arbarello, mentre Liliana Bottero e Fabrizio Persenda si sono laureati vice campioni. Per Simona Spanó è arrivato anche un ottimo secondo posto nel doppio misto Open in coppia con Simone Isnardi.

Nella categoria Over 40, la coppia formata da Massimiliano Beltramea e Domenico Scarcelli si è aggiudicata il titolo di vice campioni regionali, piazzandosi alle spalle degli atleti di casa Repanai-Spella. Nella 4^ categoria, si sono classificati terzi le coppie Marco Arbarello-Fabrizio Persenda e Simone Isnardi-Giampiero Zimbaro.

Nella categoria Over 50, hanno conquistato il terzo posto le coppie Arbarello-Persenda e Beltramea-Scarcelli, mentre la piazza d'onore è andata alla coppia Isnardi-Zimbaro, sconfitta in finale dagli spezzini Repanai-Martolini.

Infine, nel torneo più prestigioso, l'Open, la medaglia di bronzo per il club albisolese è stata conquistata dalle coppie Marco Arbarello-Domenico Scarcelli e Giampiero Zimbaro-Massimiliano Beltramea. Il secondo posto è andato alla coppia Repanai-Spella del club organizzatore, mentre il primo posto è stato conquistato dal padrone di casa e gestore della struttura Cesare Mussini in coppia con il giovanissimo Salvetti.