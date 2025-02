Ancora una volta il Bogliasco ha dimostrato come i risultati ottenuti in questa stagione non siano arrivati per caso.

I biancorossi anche all'Olmo Ferro hanno messo in campo tutta la propria organizzazione, mettendo in difficoltà una big come il Celle Varazze. Un bell'orgoglio per mister Davide Palermo, pronto a lasciare l'impianto biancoblu con soddisfazione nonostante la sconfitta.