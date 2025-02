Giudice Sportivo, Eccellenza. Sei giocatori fermati per un turno, multato il Pietra

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 23/2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 PIETRA LIGURE 1956 Per la condotta di alcuni sostenitori che tiravano 2/3 petardi all'interno del terreno di gioco vicino alla loro zona di collocamento nello stadio; tali petardi venivano tuttavia lanciati in momenti in cui le varie azioni erano dalla zona opposta del terreno di gioco quindi non creavano danni per la prosecuzione della gara.





DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

SUPPINI MASSIMO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/3/2025

BIANCO GIANLUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTEMAGNO FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FRANCHI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

REVELLO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DI PIETRO ANTONIO (PRAESE 1945)

VILLA DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)

VALENTINO MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GNECCHI GIANLUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MORANDO NICOLA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

SCIACCALUGA FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

TADDEI MAX (TAGGIA)

CARUSO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



AMMONIZIONE (XI INFR)

GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)



AMMONIZIONE (VII INFR)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)



AMMONIZIONE (VI INFR)

MAURA NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)



AMMONIZIONE (III INFR)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

CARASTRO LEONARDO (SAN FRANCESCO LOANO)

GALLO ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)

PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



AMMONIZIONE (II INFR)

MARI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GUIDA SIMONE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

RAGHER MICHELE ALBERTO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DOTTO LORENZO (PRAESE 1945)

BOCCIARDO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

CECON GIACOMO (SERRA RICCO 1971)



AMMONIZIONE (I INFR)