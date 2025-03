Calcio. Promozione, L. Moretti regala tre punti di platino alla Carcarese, Albissole ko nel finale a testa alta

ALBISSOLE - CARCARESE 0-1 (81' L. Moretti)

FINISCE QUI! CARCARESE BATTE ALBISSOLE 1-0, decisiva la zampata nel finale di L. Moretti che tiene in quota i biancorossi. Ceramisti a testa alta e puniti dopo aver sfiorato il vantaggio a più riprese

92' mischia furibonda in area biancorossa, va giù Diana dopo aver mancato il pallone, El Bouazaoui lascia correre

90' quattro minuti di recupero

89' entra anche Marci, fuori Brovida

87' Battistel richiama in panchina Bablyuk, dentro De Matteis per il finale

85' coast to coast di un incontenibile Brovida, sbagliata solo la conclusione che viene deviata in corner dal recupero di un avversario

84' Ghigliazza in corsa col mancino, botta centrale che non sorprende Giribaldi

81' CARCARESE IN VANTAGGIO! L. Moretti porta avanti i biancorossi! Deviazione sul secondo palo sugli sviluppi di un corner a rientrare battuto da Spozio, Scatolini riesce a deviare ma il pallone, secondo il guardalinee, varca completamente la linea di porta. Proteste veementi dei ceramisti, ma il direttore di gara convalida una rete pesantissima per la squadra di Battistel



80' Saracco al posto di Cancellara, ultime cartucce per Sarpero

79' Cancellara in verticale per il taglio di Diana, che evita Giribaldi ma si allarga troppo il pallone non riuscendo a calciare verso la porta, altra situazione potenzialmente pericolosa

78' è un finale bellissimo: Albissole che sembra averne di più, ma la Carcarese fa paura quando riparte in velocità

76' punizione tagliata di Mancini raccolta sul secondo palo da Chiarlone, ravvisata però la posizione di offside del difensore biancazzurro

75' ammonito Prato per una trattenuta su Diana

74' lascia il campo un esausto Banchieri, al suo posto Canepa. Spazio anche a Diana, esce Enzi

72' che occasione per l'Albissole: Polito in pressione alta soffia palla proprio nei pressi della linea di fondo, Enzi non riesce poi a realizzare da distanza ravvicinata trovando solo una deviazione e il tiro dalla bandierina, allarga le braccia in panchina Sarpero, che prepara altri due cambi

71' da Polito a Enzi, sterzata sul destro e conclusione troppo debole che termina sul fondo

67' ennesimo angolo di un match sempre apertissimo, Scatolini in uscita alta riesce a toccare quel tanto che basta per allungare il pallone in fallo laterale. Nel frattempo Battistel si gioca la carta Pirotto, esce Casassa

65' si fa male Nacci, costretto a lasciare il campo in braccio a un componente della panchina ceramista, al suo posto entra Mancini

63' Casassa se ne va a sinistra e mette in mezzo un pallone basso che nessun compagno riesce a raccogliere, libera Minuto

61' Mombelloni rileva Bonifacino, primo cambio ordinato da Battistel

60' tentativo col destro di Banchieri da più di trenta metri, specchio centrato, ma Giribaldi è attento e blocca in sicurezza

58' brutto passaggio in orizzontale di Bonifacino, ne approfittano i ceramisti che vanno alla conclusione con Polito, il suo diagonale si spegne di poco a lato

57' ammonito Cancellara dopo aver calciato in porta a gioco fermo

56' ci prova la Carcarese su palla inattiva, Spozio calcia basso sul primo palo, Cancellara in scivolata devia in corner

55' ancora Albissole in avanti, Nacci dal limite calcia troppo debolmente, il numero uno biancorosso si accartoccia e neutralizza la conclusione dell'attaccante di casa

54' punizione battuta da Nacci nel cuore dei sedici metri, vento e sole negli occhi non impediscono a Giribaldi di far suo il pallone in presa alta

51' spunto di Brovida che porta a spasso un paio di avversari, il suo traversone viene poi ribattuto sul primo palo in angolo

49' Prato scucchiaia in mezzo premiando l'inserimento di Bablyuk, destro in corsa su cui Scatolini riesce ad opporsi, ma è tutto fermo per il fuorigioco chiamato dal secondo assistente

46' si riparte

SECONDO TEMPO

FINISCE SENZA RETI IL PRIMO TEMPO AL "FARAGGIANA": è 0-0 tra Albissole e Carcarese, tra poco il racconto della ripresa

45' Chiarlone ferma Casassa liberato a sinistra da Bablyuk, ripartono poi i ceramisti che non riescono però a concretizzare la ripartenza sull'asse Cancellara-Enzi

41' apre il gas Brovida che tenta l'assolo sulla destra, chiude in qualche modo la difesa di casa che concede semplice rimessa laterale alla formazione di Battistel

39' Casassa converge da sinistra e lascia partire un destro centrale su cui Scatolini non è impeccabile (complice probabilmente anche il vento), sfera smanacciata in angolo

36' occasionissima per l'Albissole: sugli sviluppi del corner battuto da Nacci, il pallone, dopo un batti e ribatti al limite dell'area piccola, finisce sui piedi di Polito che calcia a botta sicura trovando la super parata di Giribaldi: troppo centrale la conclusione del giocatore ceramista, ma altrettanto bravo il portiere biancorosso a rispondere presente

35' punizione tagliata di Nacci, c'è la deviazione di un difensore valbormidese che allunga in angolo

28' tentativo dal vertice di Casassa, rispedisce al mittente Cancellara, bravo a immolarsi in scivolata e a respingere il destro del numero undici biancorosso

27' lunghissime le rimesse laterali battute da Banchieri, prova poi Enzi a far correre Iadanza, recupera la difesa della Carcarese che spegne l'iniziativa albissolese

25' fase del match senza particolari spunti, gioco piuttosto spezzettato con il vento che si fa sentire parecchio all'interno del campo

18' prima grande occasione per i biancorossi: Nonnis si sgancia a sinistra e mette in mezzo un gran pallone su cui Kosiqi, in scivolata, non arriva per questione di centimetri

16' fermato in posizione di fuorigioco Bablyuk, resta qualche dubbio sulla chiamata del primo assistente dell'arbitro El Bouazaoui di Chiavari

14' c'è grande agonismo in campo, sta però mancando precisione negli ultimi venti metri da una parta all'altra

10' salita di tono la squadra di Sarpero, che prende appunti in panchina: corner ad uscire di Nacci che Bonifacino allunga in fallo laterale

6' buono spunto di Enzi che porta a casa il primo tiro della bandierina a favore dei ceramisti, Prato fa buona guardia sul primo palo allontanando la minaccia

4' secondo angolo nel giro di pochi secondi a favore dei valbormidesi, che provano fin da subito a prendere in mano il comando della operazioni. Scatolini in uscita alta anticipa Spozio leggendo bene il traversone morbido di Brovida

1' si parte! Albisola in tenuta blu, divisa tradizionale biancorossa per la Carcarese

PRIMO TEMPO

Formazioni:

ALBISSOLE: Scatolini, Banchieri, Minuto, Iadanza, Chiarlone, Favorito, Cancellara, Ghigliazza, Enzi, Nacci, Polito. A disposizione : Camara, Mancini, Andreazza, Canepa, Zunino, Cuka, Saracco, Scarfi, Diana. Allenatore : Sarpero

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti L., Prato, Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Kosiqi, Bablyuk, Casassa. A disposizione : Grenna, Ghirardi, Marchi, Moretti F., Pirotto, De Matteis, Diamanti, Di Noto, Mombelloni. Allenatore : Battistel

Arbitro: El Bouazaoui di Chiavari

Assistenti: Chamchi di Savona - Scandale di Genova