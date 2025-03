Calcio, Promozione. In un caldo "Riva" il Pontelungo vince non senza fatica contro la Superba: i genovesi chiudono in nove

PONTELUNGO - SUPERBA 4-2 (Marquez 21', Ardissone 44', Liguori 46', Chariq 60', Mattiucci rig. 65')

53' FINISCE QUA

52' espulso Bertulessi per proteste! Finale incandescente. In porta ci va Vio, ma i genovesi hanno perso la testa ora

50' SEGNA TRUCCHI, FOLLIA DI BERTULESSI CHE TENTA IL DRIBBLING MA PERDE PALLA E L'ATTACCANTE CALCIA VERSO LA PORTA. non gradita l'esultanza del Pontelungo, Vio si è fiondato nella mischia granata per dire qualcosa

48' FINALE FURENTE, LA SUPERBA E' ESPLOSA DOPO UNO DEI TANTI FUORIGIOCHI FISCHIATI, ROSSO PER MISTER PISANI E GIALLO PER MATTIUCCI

46' sta chiudendo in attacco la Superba, in piena difficoltà il Pontelungo in questo finale. Dopo un corner, Raso calcia male. Esce Delfino ed entra Badoino

45' cinque di recupero

44' occasionissima Superba, S. Malinconico viene murato da pochi passi dal portiere. Sul corner, altra situazioe pericolosa ma risolta da Breeuwer che raccoglie la sfera

42' S. Malinconico per Rossi nella Superba. Nel Pontelungo Caneva per Asteggiante

41' Vio caparbio fa la sua sfera nel contrasto con Roascio vicino a fondo campo, poi lo scarico a Callà che calcia male da buona posizione

40' Bertulessi salva ancora su Ardissone, altro tiro sul primo palo, ma ottimo il lavoro di Trucchi sulla palla alta

36' ammonito Alizeri

30' ci crede la Superba a raggiungere il 3-3

27' Callà e Peirotti nella Superba, escono Fossa e A. Malinconico

26' sta succedendo di tutto in area granata, sembra che si spenga la luce in alcuni momenti. Superba che lamenta un tocco di mano in area su un tiro, il direttore di gara lascia proseguire. Poco dopo, altra chance davanti al portiere, fondamentale la ribattuta

24' ci prova Marquez, palla fuori ma bel tentativo. Dopo il rigore, ci sono state proteste per un possibile altro penalty non assegnato ai granata

22' in piedi ora Zanardini e a richiamare i suoi, il tecnico è sempre stato seduto in panchina durante la gara

20' Campazzo al posto di Palmisano negli ospiti

20' REALIZZA MATTIUCCI

19' RIGORE SUPERBA! Contatto su Mattiucci in area, arrabbiato Zanardini

16' cambi per i locali: Alizeri e Trucchi al posto di Rocca e Chariq

15' TRIS GRANATA! Prima ribattuto Rocca dal portiere, poi il salvataggio sulla linea sempre su Rocca, alla fine è Chariq a insaccare. Forti proteste della Superba con l'assistente numero due per una presunta irregolarità

14' squillo di Ardissone, respinge il portiere sul primo palo: corner. Sul traversone dalla bandierina ci arriva Corciulo, ma colpisce malamente il difensore

13' ci sta provando la Superba a ritrovare la parità, ora una bella trama, ma gioco fermo per offside

7' cambia Pisani: dentro il 2007 Garbellini per Ottogalli

5' subito un tiro per gli ospiti, dal rinvio di Bertulessi ci prova Vio, conclusione alta

16:06 ripartiti

SECONDO TEMPO

47' termina dopo una punizione ribattuta del Pontelungo il primo tempo

46' ACCORCIA SUBITO LA SUPERBA! Palla recuperata in mezzo al campo, poi il tiro di Fossa ben respinto da Breeuwer, sulla ribattuta è bravo Liguori a insaccare dalla destra

45' due di recupero

44' RADDOPPIA IL PONTELUNGO! E' Ardissone trovare il 2-0. Scarico sulla destra per l'attaccante che una volta davanti a Bertulessi incrocia e non sbaglia

41' nessun cambio adoperato da Pisani per riequilibrare la squadra

40' espulso Mattera! Fallo di reazione con la palla fuori dal campo, dunque non c'è anche rigore. Su una palla morta vicino all'area, Mattera cade a terra nel contrasto con Ardissone, sfera fuori dal campo e manata del difensore verso l'attaccante

31' ammonito Mattera

29' un po' piu sciolti i granata dopo la marcatura, non stanno mancando le palle inattive per cercare il raddoppio

25' fallo in attacco, Breeuwer batte veloce e pesca Chariq, l'esterno poi prova la soluzione a giro, sfera sul fondo

21' GOL OLIMPICO DEI GRANATA! MANUEL MARQUEZ SEGNA DIRETTAMENTE DAL CORNER, SORPRESO BERTULESSI. La palla era anche stata tolta dalla porta in un primo momento dal portiere, ma Padula ha segnalato la rete

17' poco fa due corner per i granata, ora invece un tiro di Calcagno sulla sinistra, conclusione sul primo palo che non trova lo specchio

12' ci prova anche Chariq, da posizione centrale tiro alto

11' primo tiro tentato verso la porta per i granata, ci prova Delfino a incrociare, palla sul fondo

10' suona subito la sveglia ai suoi Zanardini, approccio non dei migliori contro una Superba fino ad ora quadrata

6' corner granata, esce Bertulessi con i pugni, ma tutto fermo per un fallo in attacco

3' Bertulessi rischia sulla pressione granata, recupera subito la difesa ospite

15:05 partiti

PRIMO TEMPO

Dopo lo scivolone di settimana scorsa, il Pontelungo è chiamato a ripartire tra le mura amiche. A far visita ai granata, una Superba in salute, reduce da tre vittorie consecutive e sino ad ora autrice di un buon girone di ritorno. I granata, d'altro canto, non possono permettersi di perdere ulteriori punti per continuare a sognare il salto di categoria.

Formazioni

PONTELUNGO: Breeuwer, Corciulo, Calcagno, Roascio, Farinazzo, Asteggiante, Delfino, Marquez, Rocca, Ardissone, Chariq

A disposizione: Ghiozzi, Gerini, Bolia, Alizeri, Destito, Ferrari, Caneva, Badoino, Trucchi

Allenatore: Zanardini

SUPERBA: Bertulessi, Raso, Palmisano, Mattiucci, Rossi, Mattera, Liguori, Ottogalli, Fossa, Vio, A. Malinconico

A disposizione: Sommariva, Garbellini, Celli, Campazzo, Cipriano, Callà, Bodrato, S. Malinconico, Peirotti

Allenatore: Pisani

Arbitro: Alessandro Padula (Novi Ligure)

Assistenti: Fabio Fioriello (Imperia) - Giulio Sorace (Genova)