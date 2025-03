Calcio, Cairese. La società ufficializza l'esonero di Nappi, il nome di Solari è in pole per la successione

E' arrivato puntuale il comunicato della Cairese in merito all'esonero di mister Marco Nappi, sollevato dall'incarico dopo il 2-1 incassato sul campo della capolista Bra.

Dalla Val Bormida il nome che è rimbalzato con maggior forza è quello di Matteo Solari, già alla guida in Eccellenza della Prima Squadra gialloblu.

Per Solari sarebbe il ritorno in Serie D, dopo aver posto le prime impalcature nel progetto di ricostruzione tecnica da parte del Vado. Se le indiscrezioni saranno confermate, la Cairese avrebbe di per sè un'ossatura già pronta per andare incontro alle idee tattiche del mister, storicamente vicino come moduli di gioco al 4-3-3- e al 4-2-3-1.

La nota della Cairese:

"La società A.S.D. Cairese 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico, l’allenatore della Prima Squadra, Marco Nappi.

Al Mister vanno i più sinceri ringraziamenti da parte della società per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati in questi mesi alla guida della squadra.

A lui auguriamo le migliori fortune personali e professionali per il futuro".