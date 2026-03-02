Calcio | Brutto passo indietro per la San Francesco Loano, l'Arenzano vince 5-0 e vede la salvezza meno lontana

Il verdetto emerso ieri pomeriggio al Gambino potrebbe incidere in modo significativo sul finale di stagione di Arenzano e S.F. Loano, naturalmente con effetti diametralmente opposti.

La formazione guidata da Cocco ha infatti ampliato a quattro lunghezze il margine sulla zona playout, compiendo un passo pesante in chiave salvezza. Di contro, i rossoblù hanno offerto una prestazione contratta e poco coesa, un atteggiamento che non si era mai riscontrato con tale evidenza durante la gestione Brignoli.

La superiorità dei biancorossi emerge con il passare dei minuti, dopo una fase iniziale in cui la squadra di casa costruisce diverse situazioni pericolose senza però concretizzare.

Il punteggio si sblocca al 33’: Pastorino finalizza con decisione un servizio proveniente dalla destra, indirizzando la gara su binari favorevoli ai suoi. In chiusura di primo tempo arriva il raddoppio firmato Damonte, abile a sfruttare un’azione in velocità e a depositare in rete da posizione ravvicinata.

Nella ripresa l’inerzia resta saldamente nelle mani dell’Arenzano. Al 52’ Damonte concede il bis personale, ribadendo in porta una respinta corta del portiere. Il Loano fatica a contenere le combinazioni rapide e le sovrapposizioni sugli esterni, concedendo campo e occasioni. All’80’ arriva il poker, ancora con Damonte protagonista al termine di uno scambio rapido che taglia fuori la difesa ospite.

Il sigillo definitivo giunge all’85’, quando un fallo in area porta al calcio di rigore trasformato da Baroni, che chiude definitivamente i conti.

ARENZANO - SAN FRANCESCO LOANO 5-0

Marcatori: 33' Pastorino, 46' Damonte L., 52' Damonte L., 80' Damonte L., 85' Baroni L. (Rig.)

Arenzano: Faggiano, Prisco, Agostino, Lagorio, Baroni L., Genduso, Corengia, Secco, Damonte L., Pastorino, Sakhi.

Allenatore: Cocco.



San Francesco Loano: Scalvini, Hovsepian, Alberto, Valentino, Pare, Balla, Agate, Rimondo, Halaj, Bonifazio, Cauteruccio.

Allenatore: Brignoli.



Arbitro: Nello Francesco Farina (Ostia Lido).