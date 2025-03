A Finalpia i Campionati Regionali 2025 di Kettlebell, risultati strepitosi per gli atleti della Polisportiva del Finale

Sabato 22 febbraio a Finale Ligure, presso l’Impianto Sportivo Polivalente di Via Cadana, (Finalpia), si sono svolti i Campionati Regionali 2025 di Kettlebell per la qualificazione ai Campionati Italiani che si terranno a Catanzaro dal 21 al 23 marzo 2025.

La gara è stata organizzata da Coach Christian Borghello, Responsabile della Sezione Kettlebell della Polisportiva del Finale, che ha dato vita ad un evento di puro sport e amicizia dove non sono mancati strepitosi risultati individuali.

Nel primo pomeriggio il Coach ha tenuto un breve workshop di “riscaldamento” sulla tecnica, analizzando le fasi principali di ogni alzata da gara e correggendo tutti gli allievi: ospiti gli amici atleti dalla Romagna che si sono uniti per il workshop e per la competizione insieme ai ragazzi della squadra.

Per quanto riguarda i risultati, per la Polisportiva del Finale, per il settore maschile:

Joshua Viola , nella disciplina del Long Cycle Elite , con due kettlebell da 32 Kg, ha chiuso un ottimo test totalizzando 40 ripetizioni in cinque minuti ;

, nella disciplina del , con due ha chiuso un totalizzando ; Marcello Pelucchi, nonostante la costola un po’ acciaccata, ha regalato una performance davvero straordinaria, con 259 ripetizioni nella disciplina del Military Snatch Amatori con la ghiria da 24 Kg ;

nonostante la costola un po’ acciaccata, ha regalato una con nella disciplina del con la ghiria da ; stessa batteria Alberto Rato, anche lui impegnato nel Military Snatch Amatori con la ghiria da 24 Kg , chiude i 12 minuti con 222 ripetizioni;

anche lui impegnato nel con la ghiria da , chiude i 12 minuti con sempre nel Military Snatch Amatori, con la 24 Kg, Gabriele Arena totalizza 231 ripetizioni , ottenendo un netto miglioramento rispetto alla gara di Turbigo 2023;

con la 24 Kg, totalizza , ottenendo un netto miglioramento rispetto alla gara di Turbigo 2023; Military Snatch Amatori anche per Federico Armellino che chiude il set con 239 ripetizioni;

anche per che chiude il set con anche Coach Christian Borghello ha preso parte alla competizione nella disciplina del Military Snatch Elite con la ghiria da 32 Kg totalizzando 228 ripetizioni.

Per quanto riguarda il settore femminile:

grande rientro di Ina Baci che si presta al One Arm Long Cycle con la ghiria da 10 Kg e che totalizza 159 ripetizioni in 10 minuti;

che si presta al con la ghiria da e che totalizza in 10 minuti; infine, Alice Dorotea Colella nella prova del Long Cycle Elite con due kettlebell da 20 Kg chiude i 6 minuti con 41 ripetizioni.

"Risultati positivi per i nostri ragazzi in preparazione per gli italiani - commentano dal sodalizio finalese - Prossimo aggiornamento il 21-23 marzo da Catanzaro".