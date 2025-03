Stelle nello Sport: rush finale per la partecipazione al Premio Fotografico “Nicali-Iren”

Ultime due settimane per partecipare alla tredicesima edizione del Premio Fotografico “Nicali-Iren”. In palio premi importanti per chi partecipa. Una Bicicletta Nilox IrenGO per l’autore della fotografia più apprezzata dalla giuria di qualità, un voucher Portofino Kayak&Snorkelling Tour per 2 persone per la seconda e uno Smart Watch per la terza. Un viaggio GNV in Sicilia o Sardegna (cabina per 4 persone e posto auto) per l’autore della fotografia più apprezzata dalla giuria popolare su Facebook, un voucher GeRent Travel (valore 200 euro) per la seconda e una borsa Stelle nello sport con prodotti Panarello per la terza.

Ogni autore potrà spedire entro il 17 marzo le proprie foto (massimo 3 fotografie) alla email foto@stellenellosport.com . Le fotografie verranno pubblicate sulla pagina Facebook “Stelle nello Sport” a partire da Martedì 18 marzo in un album fotografico creato ad hoc “Premio Fotografico Nicali – Iren 2025” ove sarà possibile votare le foto preferite cliccando su “Mi piace” in fondo all’immagine scelta.

Sarà possibile votare su Facebook fino alle ore 12 di Lunedì 31 marzo 2025. Ogni voto successivo non verrà considerato valido. Saranno escluse dalla classifica finale le fotografie su cui saranno riscontrati voti acquistati con pacchetti su facebook.

I 10 autori delle fotografie che avranno totalizzato il numero maggiore di click su “Mi piace” e 10 autori delle fotografie che riceveranno maggior punteggio sulla base della valutazione della Giuria di Qualità ( Stelle nello Sport, Coni Liguria e Genova, Sport e Salute, Panathlon Genova 1952, Ussi Liguria, Mime Usr Liguria, Porto Antico, Secolo XIX, Primocanale e Iren Luce Gas e Servizi) costituiranno la Mostra “Stelle nello Sport” 2025 e saranno premiati alla presenza delle massime autorità istituzionali e sportive.