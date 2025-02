Prima Categoria, l'Andora impatta col Dego. Mister Ghigliazza fa mea culpa: "Lavorato bene in settimana, ma è un passo indietro"

Raccoglie un altro risultato positivo l'Andora, eppure non c'è piena soddisfazione da parte del tecnico Fabio Ghigliazza dopo l'1-1 del "Marco Polo" contro il Dego.

Un pareggio arrivato nel finale con la rete all'80' di Quispa dopo l'iniziale vantaggio valbormidese con Rebella al 23' che lascia qualcosa da recriminare al mister guardando alla prestazione dei suoi.

"Il commento sulla gara è negativo - ha detto Ghigliazza attraverso i canali social del club ponentino - è probabilmente un passo indietro rispetto alle ultime uscite, siamo andati sotto con troppa facilità poi abbiamo provato a rimetterla in sesto ma non ci siamo riusciti. E' uscita poca qualità, merito anche dell'avversario che ha saputo occupare molto bene il campo".

Un segnale non incoraggiante quindi ma non solo a livello tecnico-tattico. Anche mentalmente ha qualcosa da ridire il mister: "Devo prenderne atto e assumermi le mie responsabilità perché i ragazzi hanno fatto una settimana buona e non siamo riusciti a portarla del tutto in campo. Dobbiamo guardare a cosa stiamo sbagliando e fare del mea culpa. Io per primo".

"Venivamo da una serie di risultati utili e prestazioni ben fatte, oggi la prestazione non è stata positiva e dobbiamo guardare in primis a quel che abbiamo fatto noi staff, perché i ragazzi in settimana ci hanno seguito, hanno lavorato molto bene. Se non riusciamo a mettere in campo quello che facciamo in settimana probabilmente la colpa è nostra" ha concluso.