Volley Day 2024, grande festa a Genova con Mauro Berruto e le eccellenze della pallavolo ligure

Oltre 200 persone ad applaudire le eccellenze della pallavolo ligure presso l’Università degli Studi di Genova – DISPI (Aula Magna – Albergo dei poveri) dove si è tenuta ieri la 21° edizione del Volley Day. Ospite d’onore è stato Mauro Berruto, affiancato dalle massime autorità istituzionali e sportive.



Ad aprire i lavori sono stati la prorettrice dell’Unige, Prof. Nicoletta Dacrema, il vicedirettore del Dipartimento di Scienze Politiche, Prof. Enrico Di Bella, e il Coordinatore POGIS (Corso di Laurea in politiche e governance sportivo) Prof. Bruno Barba. A congratularsi con il movimento pallavolistico ligure sono state le assessore allo sport Simona Ferro (Regione Liguria) e Alessandra Bianchi (Comune di Genova) oltre al presidente del Coni Liguria, Antonio Micillo.



Emozionato il saluto di Anna Del Vigo, storica presidente del Comitato ligure della Fipav che dopo 20 anni di leadership ha condotto il suo “ultimo” Volley Day. Un lungo applauso per lei da parte di tutta la platea. Al suo fianco i consiglieri Alessandro Cartasso, Flavio Federici, Sabrina Nicla Grassi, Renzo Grippino, Daniele Lavagna e Luigi Morganella e i presidenti territoriali Ornella Testa, Franco Bocchia e Paolo Bassi.



“Questa edizione del Volley Day si celebra in un periodo inconsueto”, ha spiegato Anna Del Vigo. “Ho sentito però il desiderio di regalare, prima della tornata elettorale, questa festosa passerella ai nostri campioni e alle nostre società della pallavolo ligure perché anche il 2024 è stato un anno davvero speciale ed è giusto ritrovarsi, tutti insieme, per celebrare le nostre eccellenze. E’ stata una bellissima occasione, con un ospite di grande prestigio quale Mauro Berruto. Ringrazio l’Università di Genova per l’Ospitalità e la collaborazione e le autorità per la loro presenza, appassionata, al fianco della pallavolo. Sono felice di aver dato tutta la mia passione ed energia alla pallavolo. Sono stati 20 anni intensi, ricchi di impegno e soddisfazioni. Grazie a tutti coloro che sono stati al mio fianco in questa lunga e bellissima avventura”.



Parterre d’eccezione per questa edizione. Sono stati consegnati alcuni premi speciali per risultati di straordinario livello conseguiti da liguri a livello internazionale. Presenti Davide Benzi, campione italiano di beach Volley 2023 e vicecampione nel 2024, Pietro Carrera, campione mondiale under 17, Stella Caruso e Marta Stagnaro, bronzo all’Europeo under 18. In video hanno portato il loro saluto anche i tre fratelli Porro (Paolo, Luca e Simone) e la campionessa olimpica Ilaria Spirito. Applausi anche per i tecnici Luca Leoni (oro mondiale under 17) e Emanuele Sbravati (oro europeo beach volley under 18) così come per due tecnici benemeriti quali Renzo Dalmaso e Giancarlo Guani.



“Il movimento pallavolistico ligure è in costante crescita, con una partecipazione e una proliferazione di attività, anche a livello giovanile e dilettantistico, sempre maggiori”, ha sottolineato Simona Ferro, assessor regionale allo sport. “La giornata di oggi, volta a premiare le eccellenze sportive liguri del 2024, acquisisce ancora più rilevanza in un anno importante come quello che stiamo vivendo, in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. Continueremo a investire sull’impiantistica e sugli aiuti alle famiglie per garantire a tutti i nostri giovani le migliori condizioni possibili per praticare sport”.



“Complimenti ad Anna Del Vigo e a tutta la sua squadra per quanto portato avanti in un 2024 davvero unico”, ha aggiunto Alessandra Bianchi, assessore comunale allo sport. “Per la città di Genova è stato un anno fantastico, ricco di attività, eventi e opportunità di nuove infrastrutture come il Palasport. Proseguiremo a lavorare al fianco di federazioni e associazioni e con la collaborazione della Fipav speriamo di poter presto ospitare e applaudire la nazionale italiana di pallavolo”.



Per i Campionati giovanili sono state premiate Colombo Volley Genova (S3 2° Livello, U13 3x3 e U13 6x6, U15, U19), Cus Genova (S2 2° Livello F), Cogovalle (S3 1° Livello Misto, U18, U14, U13 femminili), Wonder Volley (U16 F), Imperia Volley (U17 M). Per Serie C e D, premiate per le promozioni Celle Varazze Volley, Cus Genova, Albisola Pallavolo, Tigullio Sport Team, Pallavolo Arenzano, Movimento Ragazzi Santa Sabina, Colombo Genova Volley, Admo Volley. Infine premi speciali per le formazioni di Normac Vgp e Cus Genova che hanno conquistato la Coppa Liguria.



Come per tradizione è stata assegnata in chiusura la Rete d’Oro al dirigente sportivo dell’anno. Il riconoscimento è andato quest’anno a Franco Bocchia, prima arbitro e poi dirigente di lungo corso. Bocchia è presidente uscente del Comitato Liguria Levante e ha dedicato una vita intera alla pallavolo. Commosso, ha ricevuto il premio da Anna Del Vigo.