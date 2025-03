Congresso nazionale a Fiuggi: l'imperiese Christian Ferrari rappresenta lo CSEN per la Liguria

Si è appena concluso a Fiuggi il congresso nazionale del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), durante il quale è stato ufficializzato il primato nazionale come primo ente di promozione sportiva in Italia, secondo i dati pubblicati dal Dipartimento per lo Sport. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, portando il suo saluto, si è complimentato per i dati prestigiosi dell’ente, che ha potuto verificare concretamente in ogni regione, osservando le attività, gli eventi e la gestione degli impianti sportivi.

Questi risultati positivi si riflettono anche nella nostra regione, in particolare nel Ponente ligure, con l’elezione all’unanimità del presidente regionale dell’imperiese Christian Ferrari da parte dei delegati delle quattro province liguri. Si tratta di un risultato prestigioso, considerando che siamo nella fase in cui Federazioni ed Enti facenti parte del CONI eleggono i loro rappresentanti negli organi di governo dello sport regionale. Ad oggi, Ferrari risulta essere l’unico esponente eletto per la provincia. Intervenendo al congresso di Fiuggi, Ferrari ha sottolineato come la Liguria segua lo stesso trend positivo nazionale, risultando il primo ente nella regione. Tuttavia, ha evidenziato che l’obiettivo principale non è quello dei numeri, ma della qualità del servizio offerto alle società sportive.

Un esempio concreto arriva proprio dalla provincia di Imperia, con oltre duecento associazioni che si affidano al CSEN per la capacità di offrire risposte a tutte le problematiche che la riforma dello sport impone: da quelle amministrative e gestionali fino alla realizzazione di gare, eventi e manifestazioni in generale. Il CSEN, in collaborazione con le proprie affiliate, organizza un notevole numero di manifestazioni sportive. Tra queste spiccano eventi di rilevanza internazionale come il Sanremo Dance Festival (dal 1° al 4 maggio) e manifestazioni nazionali come il WindFestival (dall’11 al 13 aprile ad Andora).

Il neo presidente regionale Ferrari ha inoltre ricordato che, essendo il primo ente non solo nella danza ma anche nelle arti marziali, sono in calendario numerosi appuntamenti non solo di judo e karate, ma anche di altre discipline. Tra questi spicca uno stage nazionale di Brazilian Jiu-Jitsu, una disciplina in forte crescita tra i praticanti, fissato dal 4 al 6 luglio presso il Palazzetto dello Sport di Imperia.

Nel suo intervento, Ferrari ha poi sottolineato la necessità di dedicare grande attenzione al terzo settore. Dopo la recente riforma in atto, molte piccole realtà associative stanno affrontando difficoltà nel rispettare normative sempre più complesse. Ha evidenziato come il tessuto associativo sia spesso fondamentale nelle diverse realtà quotidiane e si basi in gran parte sul lavoro volontario.