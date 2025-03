Pallapugno. La Federazione ufficializza anche il calendario di Serie C

L’Ufficio campionati della Fipap ha pubblicato il calendario della prima fase del campionato di Serie C1 con dodici squadre al via per contendersi l'unica promozione in Serie B. Apertura sabato 5 aprile con due partite: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-San Leonardo e Gottasecca-Roero Isolamenti Canalese. Le altre quattro partite si giocheranno domenica 6 aprile: Castiglia Costruzioni Bormidese-Castiati Castagnole Lanze, Prodeo-Imperiese, Us Gallese Centro Incontri-Vivalapallapodcast Ricca e Virtus Langhe-Peveragno. La regular season si chiuderà lunedì 18 agosto.



FORMULA In Serie C1 prima parte di campionato a girone unico con gare di andata e ritorno. Le prime otto classificate accederanno al tabellone finale a eliminazione diretta, mentre l’ultime due saranno retrocesse in Serie C2. Quarti di finale, semifinali e finale previste in gare di andata, ritorno con eventuale spareggio. Come per laSerie A Banca d'Alba e la Serie B, anche in Serie C1 le partite andranno ai nove giochi nelle prime fasi del campionato, mentre si giocherà agli undici nelle semifinali e nella finale.

SUPERCOPPA L’ufficio Campionati della Fipap ha comunicato la data della Supercoppa, prima partita ufficiale della nuova stagione 2025. Si affronteranno, sabato 29 marzo, alle 14.30, nello sferisterio di Ricca di Diano d’Alba, i campioni d’Italia in carica della Cantina Terre del Barolo Albese di Paolo Vacchetto e i vincitori della Coppa Italia 2024 della Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto. Gara ai nove giochi e si batte alla piemontese (con il muro d’appoggio a sinistra).



COPPA ITALIA SERIE A Accederanno in semifinale le prime quattro classificate al termine della prima fase del campionato. La finale si giocherà venerdì 29 agosto, alle 21, nello sferisterio di Imperia.

COPPA ITALIA SERIE B Saranno ammesse direttamente alla finale le prime due classificate al termine della regular season, che si giocherà sabato 30 agosto, alle 21, nello sferisterio di Andora.

COPPA ITALIA SERIE C1 Andranno in semifinale le prime quattro classificate al termine del girone di andata della prima fase del campionato. La finale si giocherà domenica 31 agosto, alle 21, nello sferisterio di Imperia.



