Ceriale. Mambrin non si abbatte dopo il ko con la Carcarese: "Il pari era il risultato più giusto"

Ha lasciato un po' di amaro in bocca a mister Marco Mambrin, per com'è maturata, la sconfitta del suo Ceriale nella sfida d'alta classifica alla Carcarese.

"Una bella partita, con occasioni da entrambe le parti" dove "il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto" ha commentato ai nostri microfoni il tecnico dei biancoblu, con il rammarico in particolare per la rete del 2-1: "Abbiamo preso gol su una semplice rimessa laterale buttata in area, e lì siamo stati poco attenti. La partita era praticamente finita".

Non si abbatte però il tecnico al termine della gara, l'ennesima di un periodo molto intenso con avversari di livello assoluto per la categoria: "Ultimamente stiamo concedendo qualche gol di troppo. Il nostro modo di giocare richiede tante energie ai difensori, e forse questo li porta a essere meno lucidi in alcuni interventi. Restare più compatti, senza frenesia nel cercare sempre l’impostazione, potrebbe aiutarci ad arrivare a fine gara con più freschezza mentale. Detto questo, continueremo a lavorare in settimana. Il nostro campionato non è finito: perdere 2-1 contro la capolista, facendoli soffrire parecchio, deve darci consapevolezza. Dobbiamo sempre pensare positivo".

L'obbiettivo, a questo punto, è non lasciarsi condizionare da queste ultime due sconfitte: "Sapevamo di affrontare un periodo difficile, tra la trasferta di Pontelungo e la gara in casa con la Carcarese, squadre con budget e strutture importanti. Noi siamo una piccola realtà, basata sul settore giovanile e su ragazzi a cui diamo l’opportunità di mettersi in mostra. Giocarsela alla pari con corazzate del genere è motivo di orgoglio".