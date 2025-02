Calcio, Finale: per l'attacco c'è Halaj, ma per l'esordio servirà ancora un po' di tempo

Era diventato ormai il segreto di Pulcinella, nel post partita contro il Legino a ufficializzare in un certo modo il suo arrivo è però stato Lorenzo Scalia nell'intervista post gara: Sergio Halaj è un nuovo giocatore del Finale.

L'attaccante classe 2002 ex di San Francesco Loano, Borgio Verezzi, San Filippo Neri Yepp e Pietra Ligure il cui nome già da qualche settimana circolava accostato ai giallorossoblu nelle scorse settimane ha già cominciato a prendere confidenza con l'ambiente e i nuovi compagni, anche se per rivederlo completamente in campo servirà ancora qualche tempo.

La punta dovrà infatti smaltire un problema ad un occhio ed è sulla via della guarigione. Un innesto che potrà dare quel peso offensivo da "numero nove" finora mancato alla compagine del presidente Cappa da quando hanno lasciato il Borel Giacomo Piu e Filippo Capocelli, andando a rimpolpare un reparto molto giovane e dove ora tengono in apprensione le condizioni dell'ultimo arrivato Risso, uscito per infortunio dal match di domenica contro il Legino.