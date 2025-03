Milano-Sanremo, presentata l'edizione 2025. Vegni (Rcs): "Gara monumento del panorama internazionale"

È stata presentata ufficialmente l'edizione 2025 della Milano-Sanremo, la grande classica del ciclismo che si correrà il prossimo 22 marzo. Alla conferenza stampa sono intervenuti il ​​sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l'assessore al turismo Alessandro Sindoni e il direttore ciclismo RCS Mauro Vegni, che hanno illustrato i dettagli della gara che anche quest'anno attraverserà il savonese col suo classico percorso costiero lungo la statale Aurelia (anche se non mancheranno alcune piccole deviazioni legate alla viabilità oggetto di lavori) e le novità di quest'anno.

Il sindaco Alessandro Mager ha sottolineato l’importanza storica ed emotiva della corsa, legata a tanti ricordi personali e a un periodo d’oro per il ciclismo: "La Milano-Sanremo per me è un appuntamento importantissimo. Alcune edizioni sono legate a emozioni che mi porto dentro. Stiamo vivendo un momento magico per il ciclismo: ci sono degli assi fenomenali che danno vita a corse spettacolari. Oltre all'aspetto agonistico, il ciclismo è anche educazione, rispetto delle regole e prudenza sulle strade. Siamo contentissimi che fra pochi giorni ci sarà la Milano-Sanremo e altrettanto felici che ci sia anche una corsa dedicata alle donne. Siamo lieti di ospitare la corsa. Viva la Milano-Sanremo!".

L'assessore al turismo Alessandro Sindoni ha invece posto l'attenzione sulle opportunità di crescita che la corsa può offrire al territorio e sullo stretto legame con RCS: "Vorrei che la Milano-Sanremo crescesse sempre di più. C'è una grande attenzione da parte di RCS verso il nostro territorio, la nostra terra. Quest'anno raccoglieremo le "mani dei vincitori", vorremmo fare il walk of fame del ciclismo, la stiamo studiando e potrebbe diventare un veicolo di attrazione turistica. Mi piacerebbe, compatibilmente con la gara, organizzato una cronoscalata verso il Poggio aperta a tutti" .

Il direttore ciclismo RCS Mauro Vegni ha ribadito la rilevanza mondiale della Milano-Sanremo, considerata tra le cinque grandi classiche monumento del ciclismo, e ha spiegato le caratteristiche tecniche della gara: "Questa è una delle classiche più importanti al mondo. Esistono cinque gare monumento, e la Sanremo è tra le più ricercate dai corridoi. È una corsa che si decide all'ultimo scoglio, quello del Poggio. Bisogna avere un motore importante per arrivare alla Cipressa e al Poggio con la possibilità di dire la propria".

Vegni ha poi svelato la principale novità di quest'anno, la Sanremo Women, la versione femminile della gara che, con l'eccezione del primo tratto di Genova, ricalcherà lo stesso percorso della gara maschile. "Si partirà intorno alle 10:30 da Pavia per arrivare a Sanremo intorno alle 17. La Sanremo Women, invece, avrà l'arrivo previsto intorno alle 14:30. Nella giornata ci sarà il meglio del ciclismo maschile e femminile. Si sta cercando di investire anche nel ciclismo femminile, che per tanto tempo è stato sottovalutato. I risultati stessi di ascolti legati al ciclismo femminile sono stati eccezionali".