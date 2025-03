Savona, sullo stadio Bacigalupo presentata un'interrogazione. Scaramuzza (Lega): "L'amministrazione ci dica cosa intende fare"

Lo stadio Bacigalupo, fino ad ora, ha causato solo preoccupazioni all'amministrazione Russo, in attesa di una prospettata ristrutturazione ancora da arrivare.

Sull'attuale condizione dello stadio, con le tribune ancora chiuse perché inagibili, la Lega ha presentato un'interpellanza per il prossimo consiglio comunale.

"Qualche mese dopo l'insediamento dell’attuale Giunta – scrive Maurizio Scaramuzza – l’assessore allo Sport Rossello dichiarò pubblicamente che lo stadio sarebbe tornato 'agli antichi fasti' e sarebbe stato nuovamente fruibile sia per gli allenamenti che per il pubblico. A distanza di tre anni da allora, lo stato dell’impianto continua a peggiorare, senza interventi concreti di riqualificazione e con il rischio di un progressivo abbandono della struttura, rendendo ancora più dispendioso un effettivo intervento".

Considerato anche che quest'anno la Liguria è Regione europea dello Sport, riconoscimento di Bruxelles che punta alla valorizzazione dell’attività fisica come strumento prezioso per il benessere psicofisico di tutti i cittadini e la promozione del turismo sportivo, la Lega pone quindi una serie di domande alla giunta Russo, tra queste quella relativa all'individuazione di "potenziali investitori" fatta da Scaramuzza.

"Chiediamo quanti fondi sono stati investiti dall’attuale Amministrazione e dal soggetto gestore dello stadio negli ultimi tre anni per la manutenzione e il miglioramento della struttura – chiede Scaramuzza – se l’Amministrazione intende procedere con l’accensione di un mutuo trentennale per finanziare la riqualificazione dello stadio e con quale tempistica. Quali sono stati i motivi che hanno portato alla mancata accettazione degli investitori privati segnalati dal sottoscritto e se vi siano attualmente trattative in corso con altri soggetti privati".

Scaramuzza domanda infine "quali sono le intenzioni dell’Amministrazione in merito al futuro dello Stadio Bacigalupo e se esiste un piano concreto per evitarne il degrado definitivo".