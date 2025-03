Calcio, Albenga. Il sostegno di Fabio Becchi per la Juniores ingauna, Nicolosi: "Affetto tangibile, persone come lui fanno bene al nostro mondo"

Aggregazione e cura dei rapporti umani sono sempre stati due fattori cardine per Fabio Becchi, già nella sua esperienza alla guida dell'Andora.

L'ex presidente biancoblu non si è girato dall'altra parte una volta venuto a conoscenza della difficile situazione che sta attraversando la Juniores dell'Albenga dopo l'implosione della società, sostenendo economicamente la leva giovanile ingauna fino al termine della stagione.

"Persone come Becchi fanno bene al calcio - ha esordito mister Nicolosi - la sua vicinanza e il suo sostegno sono fondamentali per permettere ai ragazzi di concludere in serenità l'annata. Dopo mesi eufemisticamente complessi, abbiamo trovato una figura che ci ha trasmesso empatia e vicinanza umana. Mi auguro che in futuro l'Albenga abbia al proprio fianco dirigenti con le sue peculiarità".

La voce che l'agente immobiliare andorese possa rappresentare il volto su cui rifondare l'Albenga si è sparsa rapidamente in città, indiscrezioni che però rimarranno tali. Becchi sta svolgendo un semplice ma fondamentale compito di sostegno nei confronti della Juniores, garantendo anche le coperture per le ultime trasferte in campionato, ma da quanto filtrato la sua missione si esaurirà con il termine della stagione sportiva.