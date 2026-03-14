Calcio | Ligorna. Mister Pastorino è pronto per il big match di Vado: "Vinca il migliore, è giusto che ci sia un pizzico di tensione"

In attesa che il cielo possa aprirsi a ridosso del big match di domani pomeriggio, sono arrivate le dichiarazioni pre partita di mister Pastorino. Il tecnico del Ligorna non ha nascosto la soddisfazione nel disputare una gara di così alto rango contro il Vado. Le emozioni sono a mille a poche ore dalla sfida di domani, ma dovranno essere incanalate nella maniera migliore durante i 90 minuti di gara.

«Siamo contenti di avere avuto la possibilità di arrivare a marzo alla vigilia di una partita così bella - ha spiegato Pastorino - così importante e così affascinante. Per quanto ci riguarda è un motivo di orgoglio e di grande soddisfazione perché eravamo partiti con delle ambizioni diverse e, grazie al lavoro di tutti, siamo arrivati a questo punto. Mi auguro e spero che i miei ragazzi riescano a fare la solita partita. Ci sarà della tensione da parte di tutte e due le squadre, perché è normale in quanto in un momento del genere un minimo di tensione ci deve essere, sempre nella speranza non sia elevata. Mi interessa molto uscire dal campo con la consapevolezza di aver fatto la partita giusta, con la testa giusta, con le gambe, con il cuore, con i principi di gioco e con l’organizzazione. Fare tutto ciò che abbiamo sempre fatto, quel tipo di partita, sarebbe già importante. Per il resto, grande rispetto per il Vado, per una società, uno staff tecnico e un gruppo di giocatori importantissimi, che noi rispettiamo molto. Mi auguro che possa essere una bella partita per chi verrà allo stadio a vederla e che vinca il migliore».