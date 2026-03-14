Calcio | Savona. Missione terzo posto contro il Superba, resta la variabile maltempo per l'anticipo delle 18:00

Proseguire la serie positiva e ritrovare i biancoblù al terzo posto in solitaria: è questo l’obiettivo del Savona per continuare a coltivare l’ambizione playoff.
La Praese sta viaggiando a ritmi altissimi e riportare il distacco dal secondo posto sotto la soglia dei sette punti diventa fondamentale per restare in corsa verso gli spareggi promozione.
Il primo passo passa però dal campo: alle 18:00 i biancoblù scenderanno in campo al Picasso di Quiliano. Il match è stato anticipato a oggi per la contemporaneità con Vado-Ligorna.
L’unica incognita resta legata al meteo: bisognerà attendere il bollettino di Arpal e la conferma dell’allerta gialla. Qualora il livello venisse innalzato ad arancione, la gara verrebbe infatti rinviata.